BVB: Jetzt knöpft sich Sportdirektor Michael Zorc die Mannschaft vor

Der Stachel sitzt noch immer tief beim BVB. Das 2:4 gegen Borussia Mönchengladbach hat Borussia Dortmund erneut zurückgeworfen.

Das größte Manko des BVB waren wieder einmal die Standards. Gleich dreimal klingelte es nach ruhendem Ball. Für BVB-Sportdirektor ist das ein Grund mal richtig auf den Tisch zu hauen.

BVB: Zorc ist sauer auf das Team

„Es sind halt immer die gleichen Fehler, die wir machen. Dann ist es schwierig, ein Spiel zu gewinnen. Das stinkt gewaltig“, hatte BVB-Kapitän Marco Reus schon unmittelbar nach dem Spiel gesagt. Der BVB hat ein Problem bei gegnerischen Standards.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc regt das besonders auf: „Wir machen es den Gegnern zu einfach. Die müssen nicht einmal Aufwand betreiben oder drei Übersteiger machen, gegen uns reicht Flanke, Kopfball, Tor!“, sagte Zorc gegenüber den „Ruhr Nachrichten“.

„Das hat für mich auch nur bedingt etwas mit Körperlänge zu tun, sondern mehr mit Konzentration. Und daran fehlt es bei uns. Auch deshalb stehen wir dort, wo wir stehen“, meint Zorc. Gegnerische Standards kann man trainieren, das sind Fehler, die man schnell abstellen kann.

+++ Erling Haaland gibt den BVB-Fans DIESES große Versprechen +++

Das bekommt der BVB aber offenbar einfach nicht in den Griff, wie die Partie gegen Borussia Mönchengladbach zeigte. „Wenn man sich in so einem Spiel gegen eine gute Mannschaft drei Tore durch Standardsituationen fängt, wo du einfach nicht da bist, dann braucht man sich über das Ergebnis am Ende keine Gedanken machen“, so Zorc bei den „Ruhr Nachrichten“

------------------------

Mehr BVB-News:

BVB: Plötzlich vertragslos! Dieser Fanliebling ist wieder auf dem Markt

Borussia Dortmund: Wird Rose neuer Trainer? Dieses Detail lässt BVB-Fans aufhorchen

Erling Haaland macht kurioses Geständnis: Das mag er an Deutschland am meisten

------------------------

BVB: Terzic soll bleiben

An Trainer Edin Terzic wird Borussia Dortmund trotz der kleinen Krise – 3 Spiele, 1 Remis, 2 Niederlage – trotzdem weiter festhalten. Zorc erklärte gegenüber der „Bild“: „Edin hat viele richtige Dinge angestoßen. Wir werden den Weg mit ihm weitergehen.“

Michael Zorc hält an Trainer Edin Terzic fest. Foto: imago images/Joachim Sielski

Zorc: weiter: „Wir werden jetzt nach drei Spielen ohne Sieg viel Kritik bekommen. Die müssen wir aushalten und trotzdem mit allen Mitteln an der Erreichung unserer Saisonziele arbeiten.“ (fs)