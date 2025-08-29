Mega-Deal für BVB geplatzt? Star blockiert Wechsel

Nach einem zuvor ereignisarmen Transfersommer hat sich der BVB dazu entschieden, in den letzten Tagen nochmal richtig aktiv zu werden. Nach den Verpflichtungen von Carney Chukwuemeka und Aaron Anselmino steht mit Fabio Silva der nächste Transfer bevor.

Doch auch auf der Abgangsseite schien es zunächst noch richtig wild zu werden. Gerüchte machten sich breit, dass Maxi Beier für eine irre Summe in die Premier League wechseln könnte. Doch dieser Deal scheint nun geplatzt zu sein.

BVB-Deal vom Tisch?

Das Gerücht sorgte für Staunen in ganz Fußball-Deutschland: Laut der „Bild“ soll der FC Brentford bereit gewesen sein, für Beier eine Ablösesumme von insgesamt 70 Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Eine Wahnsinnssumme für den 22-Jährigen, der erst im vergangenen Sommer für rund 28 Millionen Euro zum BVB gewechselt war.

+++ Trainer-Knall – Weg frei für Ex-BVB-Coach Nuri Sahin! +++

Doch wie Transferexperte Florian Plettenberg nun berichtet, wird der Transfer in dieser Form wohl nicht zustande kommen. Dem Bericht zufolge möchte Beier weiterhin bei Borussia Dortmund bleiben und um seinen Platz kämpfen, auch weil Brentford nicht international spielt. Außerdem habe der BVB angeblich kein großes Interesse daran, sich von dem Spieler zu trennen.

Beier als zentrale Figur?

Grund dafür könnte sein, dass beim BVB bislang kein 70 Millionen Euro Angebot aus Brentford eingegangen sein soll. Falls dieses wirklich so vorgelegt wird, könnten Dortmunds Pläne sich möglicherweise auch schnell wieder ändern.

Hier mehr News für dich:

Beier könnte für den BVB in dieser Saison allerdings noch eine sehr wichtige Rolle spielen. Schließlich wird Trainer Niko Kovac in dieser Spielzeit mit einer Doppelspitze agieren – eine Formation, in der Beier sich besonders wohl fühlt. Mit der bevorstehenden Verpflichtung von Fabio Silva dürfte die Konkurrenz im Sturm jedoch größer werden. Angesichts der anstehenden Mehrfachbelastung in dieser Saison könnte Beier dennoch zu einer zentralen Figur bei Schwarz-Gelb werden.