BVB-Star Mats Hummels verrät: So nahm Joachim Löw wieder Kontakt zu mir auf

Für viele Fußballfans kam es überraschend, als Mats Hummels zwei Jahre nach seiner Ausbootung aus dem DFB-Team für die EM nominiert wurde. Wie der Abwehr-Star des BVB nun verrät, kam die Nominierung für ihn jedoch nicht aus heiterem Himmel.

Es war im März 2019, als Joachim Löw die drei Bayern-Profis Mats Hummels, Thomas Müller und Jerome Boateng plötzlich und unerwartet aus der deutschen Nationalmannschaft gestrichen hatte. Die Entscheidung schien damals endgültig.

BVB-Star Mats Hummels zurück im DFB-Team

Nun machte der Bundestrainer einen Rückzieher – zumindest bei Hummels und Müller. Der BVB-Star und der Bayern-Stürmer fahren mit zur EM.

Während Hummels‘ starke Leistungen bei Borussia Dortmund in dieser Saison eine EM-Nominierung definitiv rechtfertigen, war der Löw-Rückzieher für viele Fans dennoch eine Überraschung. Für Hummels selbst kam die Nominierung jedoch nicht derart überraschend.

BVB-Star Mats Hummels mischt nach zwei Jahren Abwesenheit wieder im DFB-Team mit. Foto: imago images/Revierfoto

„Im letzten halben Jahr gab es immer wieder Telefonate“, verrät Hummels: „Maximal zwei Wochen vor der Nominierung kam dann die Aussage von Jogi, dass ich der Mannschaft helfen würde und er hat gefragt, ob ich All-in wäre.“

Krach zwischen Hummels und Löw habe es nie gegeben. „Es gab nie ein Problem“, stellt der BVB-Profi klar: „Es gab nur die Auffassung, dass sich andere Spieler mal zeigen sollen.“

Hummels brennt auf die EM

Die Vergangenheit will Hummels nun hinter sich lassen, um sich ganz auf die anstehende EM zu fokussieren. „Ich will mich sportlich als auch menschlich einbringen und eine Rolle auf dem Platz einnehmen“, sagt er: „Es geht bei der Konkurrenz aber darum, auf dem bestmöglichen Level zu sein. Ich will Wortführer sein und bin jemand, der in schweren Momenten noch einmal lauter vorangeht.“

Dem deutschen Team rechnet Hummels bei der EM große Chancen aus: „Wenn wir unsere Qualitäten auf den Platz bringen, dann setzen wir uns in der Gruppe durch. Ich habe hier vier Einheiten miterlebt. Die waren alle durchweg positiv. Das stimmt mich positiv. Wir haben gute Leute mit Bock aufs Gewinnen.“ (dhe)