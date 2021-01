BVB-Star zögert – Vertragsverlängerung oder Wechsel?

Das Wintertransferfenster ist zwar noch geöffnet, dennoch blickt Borussia Dortmund mit einem Auge auch schon auf den kommenden Sommer.

Von mehreren Spielern laufen die Verträge aus. Mit einem würde Borussia Dortmund gerne jetzt schon verlängern, doch der ist sich noch nicht sicher. Wie geht es weiter? Vertragsverlängerung oder Wechsel?

Borussia Dortmund: Braucht der BVB einen neuen Torwart?

Marcel Schmelzer, Lukasz Piszczek, Felix Passlack und Marwin Hitz sind die Namen der Spieler, die im kommenden Sommer ablösefrei den BVB verlassen könnten. Während beispielsweise bei Piszczek klar ist, dass der langjährige Verteidiger seine Karriere beenden wird, herrscht bei den anderen Unklarheit.

Mit Hitz würden die Dortmunder Verantwortlichen nun gerne vorzeitig verlängern. Hinter seinem Landsmann Roman Bürki ist der Schweizer zwar nur die Nummer zwei, jedoch genießt er ein hohes Ansehen.

Hitz beim Pokalspiel in Braunschweig. Foto: imago images/Christian Schroedter

In seinen zweieinhalb Jahren in schwarzgelb konnten die Borussen stets auf den 33-Jährigen setzen, wenn Not am Mann war. Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, soll Sportdirektor Michael Zorc dem Spieler daher signalisiert haben, dass der Verein die Zusammenarbeit gerne fortsetzen würde.

Ein Angebot, auf das Hitz bisher nicht eingegangen sein soll. Der Torwart zögert, wegen der sportlichen Perspektive im Kasten des BVB. Denn klar ist: Stammtorwart wäre weiterhin Roman Bürki. Hitz müsste sich mit einem Platz auf der Bank arrangieren – dann mutmaßlich für den Rest seiner Karriere.

Daher könnte er seine Möglichkeiten ausloten, ob er an anderer Stelle vielleicht noch einmal die Chance auf einen Stammplatz bekommt. Für Borussia Dortmund würde dies bedeuten, dass man sich im Sommer einen neuen Torwart suchen müsste.

Hitz beim BVB

In der aktuellen Saison kann Hitz immerhin schon auf sieben Einsätze für den BVB zurückblicken. In allen Wettbewerben (inklusive Supercup) durfte er sein Können unter Beweis stellen – mit Erfolg. Fünf Siege und nur zwei Niederlagen gab es mit dem gebürtigen St. Gallener.

