BVB schaut genau hin! Manchester City mit ungewöhnlicher Maßnahme

Jetzt kommt für den BVB der erste richtige Hammer in der Champions League! Am Mittwoch (5. November, 21 Uhr) muss sich Borussia Dortmund beim englischen Top-Klub Manchester City beweisen.

Pep Guardiola, Trainer von Manchester City, erklärte vor dem BVB-Spiel, dass er zu einer ungewöhnlichen Maßnahme gegriffen hat. Der Spanier verriet die Hintergründe für diesen kuriosen Schritt.

Manchester City – BVB: Guardiola mit kurioser Maßnahme

Normalerweise haben die Teams am Vortag eines Champions-League-Spiels das obligatorische Abschlusstraining. Diese letzte Einheit hat Manchester City vor dem Spiel gegen den BVB gestrichen und stattdessen auf den Mittwoch verlegt – also am Spieltag. Eine unkonventionelle Maßnahme, die Pep Guardiola ergriffen hat.

Der Katalane begründet dies mit der extremen Belastung seiner Mannschaft. „Die letzte Zeit war so herausfordernd, dass es mir lieber war, dass die Spieler zuhause bleiben“, erklärte der City-Coach auf der PK vor dem Spiel seine Entscheidung. Nach dem intensiven 3:1-Sieg in der Premier League gegen Bournemouth am Sonntag sei dies die bessere Option gewesen.

Dieser Schritt allerdings nicht völlig neu für Guardiola. „Ich habe es schon zweimal gemacht“, so der Cheftrainer über den freien Tag für sein Team vor einem Spiel.

Kein Regelverstoß

Dabei hätte seine Mannschaft eigentlich trainieren müssen. Die Regeln der UEFA besagen, nämlich dass jeder Verein „seine Trainingseinheit am Tag vor dem Spiel mindestens 15 Minuten lang für die Medien öffnen muss“. Was machte der Coach von Manchester City?

Statt ein Training am Dienstag zu absolvieren, schickten Guardiola und sein Team 15 Minuten Filmmaterial von der Einheit des Vortags an die UEFA, berichtet die „Daily Mail“. Der Verband akzeptierte demnach das Video als „alternative Vereinbarung“, somit konnte Guardiola seinem Team einen freien Tag geben.

Die letzte Trainingseinheit fand dann am Mittwochmorgen statt und war wohl ein lockerer Aufgalopp zum Start in den Spieltag gegen den BVB. Der Sieger der Partie wird einen großen Schritt Richtung direktes Weiterkommen machen, während der Verlierer bei den restlichen vier Spielen etwas mehr zittern muss. Beide Teams stehen nämlich aktuell bei sieben Punkten.