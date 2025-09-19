BVB-Trio mit neuer Aufgabe! Kovac ergreift offenbar Maßnahmen

Nach dem 4:4 des BVB bei Juventus Turin ist die verhasste Diskussion um Mentalität und Cleverness bei eigener Führung zurück. Innerhalb weniger Minuten in der Nachspielzeit warfen die Schwarz-Gelben einen sicheren Sieg weg. Dabei stellten sich die Spieler wahrlich nicht sehr schlau an.

Einbrüche dieser Art gehörten beim BVB in den letzten Jahren irgendwie dazu. Auch Niko Kovac sucht nach einer Lösung, damit die Mannschaft gerade in der heißen Phase nicht den Kopf verliert. Dafür hatte er offenbar schon zu Beginn der Saison eine radikale Entscheidung getroffen und drei weitere Spieler in seinen „Geheimrat“ berufen.

Kovac stärkt drei BVB-Spieler

Davon berichtet die „Bild“. Demnach habe der Dortmund-Trainer bei seiner Ankunft zu Beginn des Jahres zunächst Kapitän Emre Can, Abwehrboss Nico Schlotterbeck (hier mehr zu ihm lesen) sowie Mittelfeldstratege Pascal Groß zu seinen engsten Vertrauten gemacht. Sie seien die drei Spieler gewesen, mit denen er immer im direkten Austausch stand und mit ihnen auch über wichtige Entscheidungen beratschlagte.

Doch mittlerweile soll der innerste Zirkel des Übungsleiters aus sechs Spielern bestehen! So seien Julian Brandt, Marcel Sabitzer und Waldemar Anton gewissermaßen befördert worden. Auch sie sollen die BVB-Mannschaft auf dem Feld führen und Kovacs Anweisungen weitertragen, berichtet die „Bild„.

Warum der Umbruch?

Warum Kovac zu dieser Maßnahme griff? Kapitän Can und Schlotterbeck fehlen noch immer verletzt. Schon zu Beginn der neuen Spielzeit zeichnete sich ab, dass beide noch lange ausfallen würden. Zudem hat Groß im Mittelfeld zahlreiche Konkurrenten und ist derzeit nicht mehr unangefochtener Stammspieler.

Dass in ihrem Job, die Mannschaft zu führen, aber noch Luft nach oben ist, zeigte sich beim Gastspiel in Turin. Als Dortmund die beiden späten Gegentore kassierte, standen alle derzeit verfügbaren Kovac-Vertraute auf dem Feld.

Dennoch schaffte es niemand den Mitspielern zu vermitteln, sicher zu spielen, den Ball notfalls vom eigenen Tor einfach wegzuhauen. Und so kam es einmal mehr zu einem BVB-Einbruch und dem Weggeben eines sicheren Sieges.