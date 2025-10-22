Es ist unausweichlich! BVB-Coach Kovac kündigt drastische Maßnahme an

Borussia Dortmund steht vor den Hammer-Wochen in der Liga, Pokal und Champions League. Die Mannschaft von BVB-Coach Niko Kovac gönnt sich nach dem 4:2-Sieg in Kopenhagen einen kurzen Zwischenstopp zu Hause, bevor die nächste Tour durch Deutschland und Europa startet.

Die vielen Auswärtsspiele werden für den BVB alles andere als einfach – und das auch körperlich. Dass die Profis eine Pause brauchen, weiß auch Kovac. Der Dortmunder Coach kündigt deshalb Maßnahmen an.

BVB kurz daheim – dann wieder on Tour

Am Samstag wartet im eigenen Stadion das nächste Bundesliga-Duell: Der BVB empfängt den 1. FC Köln. Nach der knappen 1:2-Niederlage bei Bayern München und dem Erfolg in Kopenhagen wollen die Schwarz-Gelben ihren Fans wieder ein Spektakel bieten. Lange dürfen sie sich in Dortmund aber nicht ausruhen.

Schon kurz darauf geht es weiter: Im DFB-Pokal wartet Eintracht Frankfurt, gefolgt vom Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC Augsburg. Danach steht die nächste große Aufgabe an – das Kräftemessen mit Manchester City in der Champions League. Zum Abschluss dieser intensiven Phase reisen die Dortmunder zum Hamburger SV. Sieben Spiele in 22 Tagen, ein wahres Mammutprogramm.

Trainer Kovac setzt auf Rotation

„Es sind ja nicht nur die Spiele, auch die Reisestrapazen“, betonte Kovac nach dem Sieg in Kopenhagen. Er kündigte an: „Ich werde viel rotieren, das habe ich heute auch getan.“ Der BVB-Coach hatte seine Startelf im Vergleich zum Bayern-Spiel gleich auf fünf Positionen verändert – und das ohne Qualitätsverlust.

Der BVB zeigte sich trotz der Umstellungen spielfreudig, konzentriert und torgefährlich. Kovac lobte seine Mannschaft ausdrücklich: „Wir haben sehr gute Spieler, jeder Einzelne kann spielen.“ Das unterstreicht den tiefen und ausgeglichenen Kader, auf den Dortmund aktuell bauen kann. Die Schwarz-Gelben wirken bereit für die kommenden Herausforderungen – auch wenn die nächsten Wochen kein Spaziergang werden.

Für den BVB beginnt damit eine echte Belastungsprobe. Viele Spiele, viele Kilometer – und trotzdem der Anspruch, überall zu bestehen. Kovac braucht dann jeden Mann im Kader.