Niko Kovac enthüllt Pokal-Plan: BVB-Juwel bekommt seine große Chance

Nach einer kurzen Saisonvorbereitung, geschuldet der Klub-WM-Teilnahme, beginnt am Montag (18. August) für den BVB bereits die neue Saison. Rot-Weiss Essen wartet im Pokal auf Schwarz-Gelb.

In das Duell geht der BVB mit einigen Personalsorgen. Die geplante Dreierkette von Niko Kovac ist komplett auseinandergebrochen. Neben Nico Schlotterbeck und Emre Can fehlt nun auch Niklas Süle verletzt. Daher macht Kovac jetzt offiziell: Filippo Mane bekommt seine Chance.

BVB: Große Chance für Mane

Im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres darf der BVB-Youngster sein Debüt in der ersten Mannschaft feiern. BVB-Coach Kovac bestätigte dies auf der Pressekonferenz vor dem Duell gegen RW Essen: „Er kann das. Sollte im Training nicht allzu viel Unerwartetes passieren, kriegt er das Vertrauen auch ausgesprochen.“

Kovac betonte zudem den positiven Eindruck, den Mane in der Saisonvorbereitung hinterlassen hat. Der Coach hat keine Zweifel daran, dass der Youngster das Niveau mithalten kann. Immerhin spielte er im vergangenen Jahr bereits in der dritten Liga – somit kennt er das Niveau der Essener bereits.

Mane auch vor Bundesligadebüt?

Für Manes Einsatz gibt es aber auch einen klaren Grund. Trotz der Verletzungen in der Innenverteidigung bestätigte Kovac erneut, dass der BVB mit einer Dreierkette in die Saison gehen wird. Zwar sei die Viererkette ebenfalls immer eine Option, doch der Dortmund-Trainer erklärte, dass man an den Mechanismen, die zuletzt stark funktioniert hatten, festhalten wolle.

Falls Mane seine Chance im DFB-Pokal nutzt, könnte er auch in der Bundesliga debütieren. In weniger als zwei Wochen startet die Saison – für den BVB gegen St. Pauli. Selbst falls es bis dahin zu einem Neuzugang kommen würde, könnte dieser für das Duell noch nicht zur Verfügung stehen. Mane wiederum stünde für den Auftakt bereit.