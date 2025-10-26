Wieder Schiri-Ärger beim BVB? Kovac klärt nach Sieg gegen Köln auf

Es war DAS Thema in Fußball-Deutschland für mehrere Tage: BVB-Coach Niko Kovac war nach der Niederlage gegen den FC Bayern (1:2) wütend auf den Schiedsrichter Bastian Dankert (hier mehr dazu).

Auch nach dem BVB-Sieg gegen den 1. FC Köln (1:0) gab es wieder kurze Aufregung um Niko Kovac. Nach dem Spiel ging er nämlich zu Schiedsrichter Benjamin Brand, der es wie sein Vorgänger Dankert deutlich besser gemacht hatte. Es gab keine Aufregerszenen. Doch warum hat der Dortmunder Coach mit ihm gesprochen?

BVB: Kovac-Wirbel nach Sieg gegen Köln

Das ist für den BVB nochmal gut gegangen! Lange Zeit sah es aus, als würde der 1. FC Köln den BVB ärgern und einen Punkt in die Karnevalsstadt mitnehmen. Doch in der sechsten Minute der Nachspielzeit ließ Maximilian Beier Borussia Dortmund mit dem 1:0 jubeln. Der Heimsieg war dann perfekt.

Als der Abpfiff erfolgte und die Mannschaft mit den Fans feierte, suchte Niko Kovac noch das Gespräch mit Referee Benjamin Brand. „Du hast noch relativ lange mit dem Schiedsrichter gesprochen. Worüber? Was gab es sonst noch zu diskutieren?“, wollte Sky-Moderator Sebastian Hellmann wissen und zeigte die Szene des Dortmunder Trainers mit dem Schiri.

„Weil wir aus der Vergangenheit noch etwas zu besprechen hatten“

„Nein, gar nichts. Ich hatte mit ihm gesprochen, weil wir aus der Vergangenheit noch etwas zu besprechen hatten. Er und ich“, sagte Kovac. Und der BVB-Coach weiter: „Deswegen habe ich die Zeit genutzt, wo die anderen dann zum Feiern gegangen sind. Deswegen habe ich mit dem Benny dann gesprochen.“ Dabei wollte er nicht ins Detail gehen, worum es genau ging.

Also keine Schiri-Diskussion bei Borussia Dortmund. Der Ärger nach dem Bayern-Spiel war schon zu viel, als Kovac Schiedsrichter Bastian Dankert deutlich kritisierte. „Der Bastian Dankert hat heute so gepfiffen, dass er das hätte auch abpfeifen müssen. Er hat alles zerpfiffen – so kleinig, dass er das hätte auch abpfeifen müssen“, sagte der BVB-Trainer. Hier mehr Aussagen dazu.

So deutlich hatte man Kovac bisher noch nie erlebt. Immerhin konnte er nun über den 1:0-Sieg gegen Köln jubeln – und das ohne jeglichen Ärger mit den Unparteiischen.