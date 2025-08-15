Kovac mit klarer BVB-Ansage! Kehl und Co. unter Zugzwang

Nur noch wenige Tage sind es bis zum Saisonstart des BVB. Am Montag (18. August) steht im DFB-Pokal das Duell gegen RW Essen an. In derselben Woche folgt dann auch schon der Bundesligaauftakt.

Nicht dabei sind Nico Schlotterbeck, Emre Can und Niklas Süle – allesamt Innenverteidiger, die zum Saisonstart verletzungsbedingt fehlen werden. Bei einer Dreierkette, die der BVB spielt, ist das äußerst problematisch. Daher liefert Niko Kovac jetzt eine klare Transfer-Ansage.

BVB: Kovac mit Transfer-Forderung

In der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen RW Essen antwortete Kovac auf die Frage nach neuen Innenverteidigern: „Es gilt für genau nachzudenken, ob es Sinn macht, dort was zu machen.“ Kovac unterstrich außerdem den „Engpass“, den man durch die Verletzungen derzeit hat.

Der BVB-Coach betont jedoch, dass man bei einem Transfer den richtigen Kandidaten finden und die finanziellen Rahmenbedingungen beachten müsse. Dennoch ist das eine klare Botschaft an die BVB-Bosse: Kovac fordert noch einen Innenverteidiger – auch wenn er sich verständnisvoll für die finanzielle Situation zeigt.

Große Chance für Mane

Der defensive Engpass zeigt sich auch in der voraussichtlichen Aufstellung gegen RW Essen. Auf die Frage, wer neben Anton die Dreierkette im DFB-Pokal komplettieren wird, antwortete Kovac, dass dies unter anderem Julian Ryerson und Filippo Mane machen könnten. Ein Außenverteidiger und ein Youngster ohne Erfahrung in der ersten Mannschaft – das BVB-Problem ist somit öffentlich sichtbar.

Dass Mane aller Voraussicht nach starten wird, bestätigte Kovac deutlich. Sicherlich ist das auch eine große Gelegenheit für alle Seiten. Mane kann sich mit 20 Jahren bei den Profis präsentieren und der BVB könnte ein großes Talent durchstarten lassen. Dennoch scheint ein weiterer Innenverteidiger unumgänglich.