Bayern, Frankfurt und Co. hören genau hin: BVB-Coach Kovac macht eine irre Ansage

Niko Kovac hat Borussia Dortmund nach einer enttäuschenden Bundesliga-Hinrunde wieder auf Kurs gebracht. Der BVB erreichte am Ende der Saison mit Mühe die Champions-League-Qualifikation und sicherte sich damit auch wichtige finanzielle Einnahmen.

Der 53-jährige BVB-Trainer nutzte die Sommerpause, um das Team intensiv auf die neue Spielzeit vorzubereiten. An die Konkurrenz aus Bayern, Frankfurt, Stuttgart und Leipzig machte Kovac jetzt eine mehr als nur deutliche Ansage.

BVB bleibt für Kovac ein Top-Team

In einem Interview mit dem „kicker“ betonte Kovac den hohen Stellenwert des Vereins. „Wir müssen uns nichts vormachen – wir sind in Deutschland Top 2.“ Nach der vergangenen Saison ist diese Ansage mehr als nur mutig. Erst im Endspurt schaffte der BVB die Qualifikation für die Champions League.

Zumal sich die anderen Konkurrenten in diesem Sommer deutlich besser auf dem Transfermarkt verstärkt haben, als die Dortmunder. Mit Jobe Bellingham wurde bislang nur ein Neuzugang verpflichtet.

Der Kroate lobt die Qualitäten seiner Spieler, ohne dabei überzogene Erwartungen zu wecken. „Ich traue der Mannschaft sehr vieles zu, aber man muss das richtig einordnen“, sagte Kovac. Besonders wichtig sei ein stabiler Saisonstart, um sich dauerhaft oben festzusetzen. Dabei gelte es, aus den Fehlern der Vorsaison zu lernen.

Konkrete Ziele für Borussia Dortmund

Kovac setzt klare Ziele für die kommende Spielzeit: „Für mich persönlich ganz klar Top-4, aber viel leichter als noch im letzten Jahr.“ Gleichzeitig betonte der BVB-Coach, dass der Abstand zur Ligaspitze verringert werden müsse. „25 Punkte beziehungsweise zwölf oder dreizehn auf Leverkusen waren definitiv zu viel“, so Kovac.

Zudem hofft er, die Leistung seines Teams stetig zu verbessern. „Wenn alles gut läuft, kann man immer wieder nachgucken und überlegen, wie competitive sind wir mit den besten Mannschaften?“ Kovac bleibt fokussiert und strebt nach konstanten Fortschritten, um Borussia Dortmund zurück zu alter Stärke zu führen.

Die Dortmunder Fans dürften die Ambitionen ihres Trainers teilen. Kovac zeigt sich reflektiert und entschlossen, den BVB wieder auf Augenhöhe mit der Konkurrenz zu bringen. Sein Einsatz und seine klare Kommunikation machen ihn bei Spielern und Anhängern gleichermaßen beliebt.

