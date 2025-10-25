Heftige Ansage! BVB-Coach Kovac kritisiert Adeyemi und droht mit der Tribüne

Das ist am Ende nochmal gut gegangen! Der BVB gewinnt knapp mit 1:0 gegen den 1. FC Köln. Erst ein Treffer vom eingewechselten Maximilian Beier in der Nachspielzeit ließ Borussia Dortmund jubeln.

Nach dem Spiel zeigte sich Niko Kovac erleichtert, aber auch wütend über eine Szene von Karim Adeyemi. Der BVB-Star war nach seiner Auswechslung stinksauer. Dann folgte auch noch ein Flaschenwurf. Kovac kritisierte den Offensivspieler und droht jetzt mit der Tribüne.

BVB: Kovac kritisiert Adeyemi

Was war passiert? Karim Adeyemi zeigte ein gutes Spiel, hatte auch gute Möglichkeiten. Aber belohnen konnte sich der BVB-Star nicht. Wie die Fans war auch der Nationalspieler wohl darüber enttäuscht, dass die Führung vorerst nicht gelingen wollte. Doch noch wütender machte es ihn wohl, dass er in der 79. Minute ausgewechselt wurde.

Nach dem Spiel war dann bei „Sky“ zu sehen, wie Adeyemi auf dem Weg zur Bank eine Wasserflasche wütend auf den Boden geschmissen hatte. Sein Trainer Niko Kovac wurde beim Pay-TV-Sender zur besagten Szene befragt. „Das finde ich unnötig“, sagte der Coach deutlich über den Flaschenwurf des Dortmunder Stars.

Und Kovac weiter: „Ich sage den Jungs immer: ,Wenn du nicht raus möchtest, dann wird dein Freund Maxi Beyer oder wer auch immer nicht reinkommen. Also wenn du dir das erlauben kannst, dass du nicht raus möchtest, okay. Bleibst du 90 Minuten drin, aber erklär das bitte deinem Freund.‘ Da habe ich ihm sozusagen die Karten zugespielt oder den Ball. Wir sind eine Mannschaft. Fußball ist ein Mannschaftssport und nur so können wir erfolgreich sein.“

„Ich werde einige auf die Tribüne schicken“

Dann gab es sogar noch eine Drohung von Kovac in Richtung Adeyemi und Co. Denn in den kommenden Wochen muss beim BVB rotiert werden, da viele und anstrengende Spiele anstehen. „Wir haben wirklich Glück, dass viele Spieler gesund sind und noch einige zurückkommen werden. Das heißt, dass ich jetzt einige auf die Tribüne schicken werde“, so Kovac.

Auch Adeyemi könnte es treffen. Das wird dem deutschen Nationalspieler sicherlich noch weniger schmecken, als ausgewechselt zu werden. Die Ansage seines Trainers hat es auf jeden Fall in sich: „Man kann sauer sein, das ist okay. Aber das ist unnötig“, sagte Kovac abschließend, als die Szene von Adeyemi bei „Sky“ noch einmal gezeigt wurde.