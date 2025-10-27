Kuriose Szene bei BVB – Köln: Fans rätseln über Nico Schlotterbeck

Top-Spiel in der Bundesliga: Wieder ist der BVB beteiligt, dieses Mal gegen den 1. FC Köln. Der Aufsteiger will bei Borussia Dortmund überraschen. Mit dabei: Senkrechtstarter Said El Mala, der auch direkt für Furore sorgte.

Beim BVB sollte ihn Nico Schlotterbeck aufhalten. Doch der Abwehrstar hatte Probleme mit dem Köln-Profi. Dann machte ihm auch noch der Rasen Probleme – offenbar wegen falscher Schuhe. „Schlotti“ reagierte daraufhin umgehend.

BVB – Köln: Schlotterbeck reagiert direkt

Bei regnerischem Wetter rutschte Schlotterbeck mehrfach weg und entschied sich, sein Schuhwerk zu wechseln. Während einer Unterbrechung vor einer Dortmunder Ecke tauschte er kurzerhand einen seiner Treter aus – allerdings nur einen. Das sorgte für ein durchaus kurioses Bild im Duell BVB – Köln.

Der Abwehrspieler spielte fortan mit einem lilafarbenen Schuh am linken Fuß und einem orangen Modell am rechten. Beide stammen von seinem Ausrüster Adidas. Ob der Farb-Mix Absicht war oder der Zeit geschuldet, blieb zunächst unklar. Auch später wechselte Schlotterbeck den zweiten Schuh nicht mehr.

El Mala sorgt weiter für Wirbel

Selbst nach einer Verletzungsunterbrechung, als El Mala gefoult wurde, blieb das ungleiche Paar am Fuß. Der BVB-Star schien sich mit der ungewöhnlichen Kombination wohlzufühlen. Auf dem Platz wirkte er konzentriert, ruhig und sicher – als wäre der bunte Mix reines Stilmittel.

Was ihn tatsächlich zu dem spontanen Schuhwechsel bewog, blieb während des Spiels ein Rätsel. Vielleicht wollte er einfach besseren Halt – oder ein wenig Glück erzwingen. Klar ist nur: Der Abwehrmann stand mit seiner farbenfrohen Fußbekleidung im Mittelpunkt.

In den sozialen Medien wunderten sich schon viele Fans über den plötzlich schillernden Look. Viele hatten auch gar nicht mitbekommen, dass er einen Schuh gewechselt hatte. „Warum hat Schlotterbeck verschiedene Schuhe an? Was hab ich verpasst?“, „Schlotti mit komischer Schuhauswahl“ und „Hat Schlotterbeck gerade die Schuhe gewechselt oder was?“, wunderten sich die Fans.