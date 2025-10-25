Schock bei BVB – Köln! Es fließen bittere Tränen

Es waren dramatische Minuten im Signal-Iduna-Park. Das Bundesliga-Duell BVB – Köln bot am Samstagabend alles, was Fußball ausmacht: Emotionen, Spannung und am Ende pure Erleichterung auf Dortmunder Seite. Doch für den Aufsteiger endete der Abend in Schmerz und Enttäuschung.

In der 82. Minute folgte nämlich der erste Schockmoment: Kölns Abwehrchef Timo Hübers verdreht sich im Zweikampf mit Serhou Guirassy unglücklich das Knie. Sofort bleibt er am Boden liegen, die Mitspieler schlagen entsetzt die Hände über den Kopf. Das Stadion verstummt.

BVB – Köln: Schock um Abwehrstar

Sanitäter eilten mit der Trage herbei. Hübers hält sich das Gesicht, Tränen laufen über seine Wangen. Der Innenverteidiger zieht sich das Trikot über die Augen, während er vom Platz getragen wird – ein bitteres Ende eines starken Auftritts. Für den FC doppelt schlimm: Trainer Lukas Kwasniok kann nicht mehr wechseln, Köln muss die letzten Minuten gegen den BVB in Unterzahl weiterspielen.

Auch interessant: Irrer Moment bei BVB – Köln lässt Fans verzweifeln – dann folgt die Erlösung

Trotz des Rückschlags kämpfen die Gäste tapfer weiter, verteidigen leidenschaftlich und bringen den BVB an den Rand der Verzweiflung. Dortmund rennt an, Köln wirft sich in jeden Ball. Der Außenseiter muss nur noch die Nachspielzeit überstehen.

Später Stich in der Nachspielzeit

Dann die 96. Minute: Ecke Ryerson, das Chaos im Strafraum der Kölner. Fabio Silva kommt nicht richtig zum Schuss, doch der Ball landet bei Maximilian Beier. Der eingewechselte Nationalspieler zieht ab und lässt das Stadion jubeln. Sein abgefälschter Schuss landet im Kölner Tor.

Mehr Nachrichten für dich:

Während der Signal-Iduna-Park bebt, sinken die Kölner enttäuscht zu Boden. Nach großem Kampf steht der Aufsteiger am Ende ohne Punkt da – und verliert neben dem Spiel wohl auch seinen Abwehrchef. Eine erste Diagnose wird wohl in den kommenden Tagen folgen. Läuft es richtig bitter, wird Hübers für mehrere Monate ausfallen und Köln nicht zur Verfügung stehen.