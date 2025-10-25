Irrer Moment bei BVB – Köln lässt Fans verzweifeln – doch dann kommt die Erlösung

Das war eine harte Kost für die Fans von Borussia Dortmund! Im Bundesliga-Topspiel gegen den 1. FC Köln jubelte der BVB erst in der Nachspielzeit, nachdem zuvor zahlreiche Torchancen vergeben wurden.

Der Aufsteiger machte es dem BVB nicht einfach, hatte sogar einige richtig gute Möglichkeiten. Aber auch Borussia Dortmund hatte gegen Köln Großchancen, die nicht ausgenutzt werden konnten. Bei einer Szene waren die Dortmunder Anhänger fassungslos, dass sie nicht genutzt wurde. Am Ende wurden die Anhänger aber doch noch erlöst.

BVB – Köln: Irre Szene lässt Fans toben

Ein mutiges 1. FC Köln mit Top-Talent Said El Mala sorgte schon früh für Furore. Der BVB hatte kaum Lösungen, um den Youngster aufzuhalten. Der DFB-Juniorennationalspieler hatte sogar einige Großchancen, die er nicht nutzte – da hatte Borussia Dortmund ganz schön viel Glück.

Auch interessant: Kuriose Szene bei BVB – Köln: Fans rätseln über Nico Schlotterbeck

Aber die Mannschaft von Cheftrainer Niko Kovac hatte selbst gute Gelegenheiten, Tore zu erzielen. Vor allem nach dem Seitenwechsel. Nach einem Zuspiel von Felix Nmecha in die Box auf Karim Adeyemi kam die Kugel unfreiwillig auf Serhou Guirassy. Eigentlich ist der Stürmer eiskalt und verwandelt die wenigen Chancen, die er hat. Eigentlich.

Aus ungefähr sechs Metern zieht er einen strammen Direktversuch direkt aufs Tor. Die BVB-Fans wollten schon zur 1:0-Führung jubeln. Doch Köln-Keeper Marvin Schwäbe war mit einer irren Parade der Spielverderber und machte sich vor dem Schuss richtig breit.

„Wie kann der nicht reingehen?“

In den sozialen Medien waren die BVB-Fans schon außer sich. „Wie kann der nicht reingehen?“, „Ich fasse es nicht. Der war echt nicht drin?“, „Wenn du diese Dinger nicht machst, dann kassierst du sie hinten. Das könnte richtig bitter werden“, heißt es unter anderem von den Anhängern zur Riesenchance gegen den 1. FC Köln.

Mehr Nachrichten für dich:

Glück im Unglück für Borussia Dortmund! Am Ende gab es doch noch die drei Punkte. Maximilian Beier erlöste die Schwarzgelben in der 96.(!) Minute. Ein Heimsieg, den sich die Kovac-Elf verdient hatte.