Jetzt wissen alle Bescheid! DFB verkündet Entscheidung für BVB – Köln

Nächstes Topspiel in der Bundesliga für Borussia Dortmund! Nach der 1:2-Niederlage beim FC Bayern geht es am Samstag (25. Oktober, 18.30 Uhr) für den BVB gegen Aufsteiger 1. FC Köln.

Vor dem Spiel zwischen dem BVB und Köln hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) eine wichtige Entscheidung mitgeteilt: Es geht um das Schiedsrichtergespann für die Bundesliga-Partie.

BVB – Köln: DFB-Entscheidung offiziell

Für den BVB geht es jetzt Schlag auf Schlag! Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac hat in den kommenden Wochen einige schwierige Partien vor sich. Den Anfang macht das Heimspiel gegen den 1. FC Köln.

Der Aufsteiger hatte einen ordentlichen Saisonstart, steht derzeit mit elf Punkten auf Position sechs in der Bundesliga-Tabelle. Drei Punkte mehr hat Borussia Dortmund auf dem Konto. Nun treffen die beiden Vereine, deren Fans eine Fanfreundschaft haben, am 8. Spieltag aufeinander.

Vor der Begegnung hat der DFB verkündet, welcher Schiedsrichter im Einsatz sein wird. Es ist Benjamin Brand aus Unterspiesheim, der seit 2003 Spiele pfeift. Sowohl der BVB als auch Köln kennen den 36-Jährigen bereits bestens.

Positive Bilanz bei Dortmund-Spielen

Bislang hat Brand elf BVB-Spiele gepfiffen. Die Bilanz ist dabei sehr positiv: neun Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Anders sieht es beim 1. FC Köln aus. Vier Pleiten gab es unter der Leitung von Brand, vier Spiele wurden gewonnen und drei Spiele endeten Remis.

Im Dortmunder Westfalenstadion bekommt Brand Unterstützung von seinen beiden Assistenten Thomas Stein und Marco Achmüller. Der vierte Offizielle ist Patrick Ittrich. An den VAR-Monitoren sitzen Pascal Müller und Markus Sinn, die sich mögliche strittige Szenen anschauen werden. Alle Beteiligten werden hoffen, dass sie beim Bundesliga-Topspiel nicht im Mittelpunkt stehen werden.

Das war übrigens mit Brand beim letzten BVB-Spiel der Fall gewesen. In der vergangenen Saison sorgte Dortmunds später Siegtreffer gegen die TSG Hoffenheim für heftige Proteste. Sogar der DFB musste einschreiten.