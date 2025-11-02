Beim BVB platzt Kehl endgültig der Kragen – „Das ist Quatsch“

Es hätte mit einem Erfolg in die Länderspielpause gehen können, stattdessen musste sich der BVB mit einem 1:1-Unentschieden gegen RB Leipzig begnügen. Dennoch kann Cheftrainer Niko Kovac zufrieden sein, auch wenn es seit einigen Wochen unnötige Unruhe gibt.

Der Grund: BVB-Neuzugang Jobe Bellingham. Zuletzt gab es ein wildes Gerücht von der „Bild“, in dem es hieß, dass sein Vater Mark Dortmunds Coach Niko Kovac „intensiv nachstellen“ würde, weil sein Sohn nicht die gewünschten Einsatzzeiten bekäme. Sportdirektor Sebastian Kehl hat es jetzt endgültig gereicht.

BVB: Kehl haut wütend auf den Tisch

Das Thema nervt den BVB immer mehr. Doch es bestimmt eben die Schlagzeilen, auch wenn es sportlich für Borussia Dortmund sehr ordentlich läuft. Jobe Bellingham ist aktuell DAS Gesprächsthema beim Revierklub. Für viel Wirbel sorgte zuletzt ein Bericht der „Bild“ um seinen Vater Mark.

Er soll wegen der Einsatzzeiten seines Sohns sauer auf Trainer Niko Kovac sein. Nach dem 3:3 auf St. Pauli hatte er die Innenräume gestürmt und gegenüber Sportdirektor Sebastian Kehl die frühe Auswechselung seines Sohns kritisiert. Schon das sorgte damals für Aufregung, jetzt wurde auch Kehl darauf angesprochen.

Es gebe „kein Nachstellen. Das ist Quatsch”, sagte der Sportdirektor vor dem Spiel gegen Leipzig bei „DAZN“, „der Papa Bellingham steht jetzt nicht am Trainingsgelände und wartet, dass der Trainer reinkommt. Wir sind zuletzt mit verschiedenen Dingen konfrontiert worden, die nicht stimmen. Und auch diese Geschichte stimmt nicht“.

„Da ist nichts dran“

Wenig später war Kehl dann auch bei „Sky“ und dementierte hier erneut die Berichterstattung der „Bild“-Zeitung. „Da ist nichts dran. Ich habe das auch nur gelesen und kann es erneut nur abweisen. Er stellt dem natürlich nicht nach. Wir sind natürlich im Austausch mit dem Papa, das hatten wir in den letzten Wochen auch“, erklärt der BVB-Sportdirektor.

Jobe Bellingham verhalte sich „aber total cool und ist ambitioniert. Er trainiert intensiv, wartet auf seine Chance, und die wird er bekommen.“ Aktuell läuft es für den Youngster nicht so, wie man es sich erhofft hat. Kovac setzt auf andere Stars, die Bellingham weit voraus sind.

