BVB-Star mit krasser Forderung! Verlängerung unter einer Bedingung

Bei Borussia Dortmund versucht man gerade, die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen. Zentraler Baustein soll dabei natürlich Nico Schlotterbeck sein, den der BVB unbedingt halten will. Doch auch mit Karim Adeyemi will man zeitnah eine Einigung erzielen.

Der Flügelflitzer hatte sich zu Saisonbeginn mit zahlreichen Torbeteiligungen und einer beeindruckenden Form in den Fokus gespielt. Die Bosse des BVB wollen langfristig mit ihm verlängern. Doch dafür müssen sie wohl von einem internen Vorsatz abrücken.

BVB: Ausnahmefall Adeyemi?

Nur ungern denkt man bei der Borussia daran zurück, wie man einst Erling Haaland verlor. Nach zweieinhalb Jahren im Rausch wechselte er zu Manchester City. Dank Ausstiegsklausel mussten die Engländer nur 60 Millionen Euro bezahlen. Andernfalls hätte man mit dem Norweger wohl Einnahmen im dreistelligen Millionen-Bereich generieren können.

Auch spannend: Korb um Korb für Edin Terzic – DIESE Frage drängt sich jetzt immer mehr auf

Seither gewährt Borussia Dortmund Spielern nur noch in absoluten Ausnahmefällen, wie etwa bei Serhou Guirassy (hier mehr über ihn lesen), Ausstiegsklauseln. Im Verhandlungsfall will man die Oberhand haben. Könnten die BVB-Bosse bei Karim Adeyemi jetzt aber dazu gezwungen sein, erneut eine Ausnahme zu gewähren?

Wie die „Sport Bild“ berichtet, poche die Seite des Flügelflitzers darauf, eine entsprechende Klausel in den neuen Vertrag zu bekommen. Andernfalls sei eine Verlängerung „quasi ausgeschlossen“!

Dortmund will langfristig verlängern

Das wäre für die Borussia ziemlich bitter, wollte man mit Adeyemi nach dessen Leistungsexplosion der vergangenen Wochen doch unbedingt langfristig verlängern. Zuletzt hieß es, dass sich die Dortmunder um einen Vertrag bis 2031 bemühen würden.

Auch spannend:

Bis es so weit ist, dürften aber hartnäckige Verhandlungen mit Adeyemis Berater Jorge Mendes warten. Der aktuelle Vertrag des Spielers läuft noch bis 2027. Entsprechend herrscht beim BVB immerhin noch kein ganz großer Druck, die Verhandlungen in Kürze abzuschließen.