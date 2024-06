Borussia Dortmund: Überraschender Abgang im Sommer? Plötzlich steht ER zum Verkauf

Vor zwei Jahren kam er für 30 Millionen Euro Ablöse von RB Salzburg, in diesem Sommer könnte er Borussia Dortmund für eine ähnliche Summe wieder verlassen. Die Rede ist von BVB-Angreifer Karim Adeyemi.

Der 22-Jährige soll bei Borussia Dortmund als möglicher Verkaufskandidat gelten, könnte dem BVB in diesem Sommer eine ordentliche Summe für neue Transfers in die Kasse spülen.

Borussia Dortmund: Adeyemi kann, muss aber nicht gehen

Er muss nicht, aber kann gehen – so lautet offenbar die Devise bei Karim Adeyemi. Nach Informationen der „Bild“ zieht Borussia Dortmund durchaus in Erwägung, den Angreifer bei einem lukrativen Angebot – beispielsweise aus der Premier League – zu verkaufen.

Dem Bericht zufolge soll der BVB ab einem Angebot von 30 Millionen Euro gesprächsbereit sein. Interesse aus England bestünde bereits. Schon vor dem Champions-League-Finale hatte „Sky“ über diesen Gedankengang des BVB berichtet, dort stempelte Sportdirektor Sebastian Kehl dies allerdings noch als „Blödsinn“ ab.

Bringt Adeyemi die Kohle für Maatsen und Sancho ein?

Der schnellste Spieler der Bundesliga (36,7 km/h) wechselte erst 2022 zum BVB. Damals bezahlte Dortmund ebenfalls 30 Millionen Euro Ablöse. Vollends konnte Adeyemi aber seitdem noch nicht überzeugen. In zwei Jahren kommt er auf 66 Einsätze, 14 Tore und acht Vorlagen. Seine Leistungen sind extrem schwankend – auch wenn er sich in der vergangenen Rückrunde in deutlich verbesserter Form präsentierte.

Adeyemis Vertrag bei Borussia Dortmund läuft noch bis 2027. Verkaufen muss der BVB ihn also noch lange nicht. Allerdings könnte er das nötige Geld einbringen, um Transfer Wunschspieler wie Ian Maatsen oder Jadon Sancho zu verpflichten.