Bald-BVB-Juwel reibt sich schon die Hände! Paukenschlag steht kurz bevor

Er wechselt zwar erst im kommenden Sommer zum BVB, doch manch ein Fan hat Justin Lerma schon jetzt auf dem Zettel. Schon vor einer Weile unterschrieb der hochtalentierte Ecuadorianer bei Borussia Dortmund, wechseln darf er allerdings erst nach Vollendung des 18. Lebensjahrs. Den entsprechenden Geburtstag feiert Lerma am 5. Mai 2026.

Bis dahin schnürt er weiterhin für seinen Jugendklub Independiente die Fußballschuhe. Und mit dem Verein steht das künftige BVB-Talent jetzt vor dem ganz großen Wurf. Eine Hand haben er und seine Mannschaftskollegen schon an der Meistertrophäe.

BVB-Zugang Lerma vor Titelgewinn

Independiente spielt in der ersten ecuadorianischen Liga eine dominante Saison. Acht Spiele verbleiben noch, 15 Punkte Vorsprung hat man bereits. Es fehlt nicht mehr viel, ehe man die erst zweite Meisterschaft der Vereinsgeschichte endlich festzurren kann.

Am in der Nacht auf Sonntag (26. Oktober, 0 Uhr deutscher Zeit) bietet sich die Chance, den nächsten großen Schritt zu machen. In der Meisterrunde trifft der Lerma-Klub auf den Zweitplatzierten LDU Quito. Mit einem Sieg zöge man auf 18 Punkte bei dann nur noch sieben Spielen davon. Auch beim BVB dürfte man mit seinem baldigen Spieler daher kräftig mitfiebern.

Lerma wieder im Einsatz

Besonders erfreulich aus Dortmunder Sicht: Lerma darf bei den Profis auch endlich wieder mitwirken. Zuletzt hatte seine Karriere, die bisher nur einen steilen Weg nach oben kannte, einen bitteren Knick erfahren (hier mehr dazu erfahren).

Zuletzt stand er beim Spiel gegen Orense SC (1:0-Sieg) aber immerhin mal wieder knapp 20 Minuten auf dem Platz. Wertvolle Erfahrung, die ihn weiter auf das Abenteuer Borussia Dortmund und Europa vorbereiten werden.

Lerma hatte einst für Aufsehen gesorgt, weil er bereits mit 15 Jahren sein Debüt für die erste Mannschaft gefeiert hatte. Daraufhin hatte der BVB seine Verpflichtung für den kommenden Sommer frühzeitig unter Dach und Fach gebracht. Läuft es gut, verabschiedet sich Lerma mit dem Meistertitel im Rucksack von seinem Jugendverein – und darf dabei sogar noch aktiv mithelfen.