Aufregung um Julian Brandt: Jetzt meldet sich der BVB-Star deutlich zu Wort

Er bestimmt schon seit längerer Zeit die Schlagzeilen in Dortmund: Julian Brandt. Wie so häufig geht es dabei auch um seine Zukunft. Bleibt er beim BVB oder muss er endgültig den Verein verlassen?

Sein Vertrag beim BVB läuft nämlich zum Saisonende aus. Nachdem jetzt so viel über seine Person spekuliert und berichtet wird, hat Julian Brandt sich selbst zu Wort gemeldet. Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund wird dabei deutlich.

BVB-Star Brandt wieder im Mittelpunkt

„Wenn ich mir über eine Sache gerade keine Gedanken mache, dann über meinen Vertrag. Da brauchen wir auch bis zum Winter nicht drüber reden“, erklärt der BVB-Star deutlich. Gegen Mainz (2:0) rutschte Brandt notgedrungen in die Startelf, nachdem sich Serhou Guirassy beim Aufwärmen verletzt hatte.

Mit zwei Vorlagen war er entscheidender Akteur auf dem Platz. „Ich weiß ganz genau, was Julian kann. Er ist ein wichtiger Spieler für uns, für den ganzen Klub“, sagte Dortmund-Coach Niko Kovac. Gleichzeitig betonte Lars Ricken, dass eine Vertragsverlängerung von Brandts Leistungen abhängt.

Der gebürtige Bremer entschied sich in der Vergangenheit bewusst gegen einen Wechsel zu internationalen Top-Klubs wie Newcastle oder Tottenham. Sebastian Kehl sagte hierzu: „Wir wissen, was wir an Jule haben. Jeder hat Zeit zu zeigen, dass er bei Borussia Dortmund bleiben will.“

Bleibt Brandt langfristig in Dortmund?

Nach einem schwierigen Vorjahr etablierte sich der Mittelfeldspieler wieder als feste Größe beim BVB. Brandt selbst sieht die Zusammenarbeit mit Kovac positiv: „Ich habe ein sensationelles Verhältnis zu ihm.“

Ob Brandt dem BVB treu bleibt, entscheidet sich wohl in den kommenden Monaten. Für den Verein ist klar: Nur anhaltend gute Leistungen könnten den Weg zu einer Vertragsverlängerung ebnen. Ein gutes Spiel wird dafür nicht reichen. Der 29-Jährige muss also selbst weiter überzeugen.

Sollte es nicht zu einer Vertragsverlängerung kommen, könnte es im Sommer zu einem emotionalen Abschied kommen. Seit 2019 läuft Brandt nämlich für die Borussia aus Dortmund auf.