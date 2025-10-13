Es hört nicht auf! Schon wieder BVB-Wirbel um Bellingham-Vater

Ob der BVB diesen Transfer im Sommer mittlerweile bereut? Eigentlich zählt Jobe Bellingham zu den größten Talenten Europas, doch davon war bislang wenig zu sehen. Viel mehr sorgt er abseits des Platzes für Aufregung – und das vermutlich ungewollt. Schuld ist nämlich sein Vater Mark Bellingham.

Der Papa des BVB-Stars soll sich schon mehrmals sauer über die wenigen Einsatzzeiten seines Sohnes gezeigt haben. Dabei soll er auf Trainer Nik Kovac zugegangen sein und die Innenräume gestürmt haben. Schon damals gab es viel Kritik für den Briten, jetzt legt eine Fußball-Legende richtig nach.

BVB: Aufregung um Bellingham-Papa

Diesen Wirbel kann der BVB nicht gebrauchen, denn er sorgt unnötig für Unruhe. Sportlich läuft es bei Borussia Dortmund bislang mehr als nur gut, allerdings sorgt Jobe Bellingham für Aufregung. Jedenfalls nicht er selbst. Sein Papa steht nämlich immer wieder im Rampenlicht und ist nicht zufrieden, wie wenig sein Sohn auf dem Platz ist.

Jetzt bekommen die Dortmunder Unterstützung – und das von einer England-Legende. Sir Geoff Hurst geht den Bellingham-Vater richtig an: „Was mich irritiert hat, war ein Bild in einer Zeitung über den mächtigsten Mann im englischen Fußball – und zwar Jude Bellinghams Vater. Er hat sich beschwert, als sein Sohn (Jobe, Anm. d. Red.) in einem Spiel ausgewechselt wurde – und das ist ein absoluter Witz.“

Und der ehemalige Fußballer weiter: „Wenn man so etwas nicht unterlässt, ist das eine absolute Schande.“ Diese Aussagen haben gesessen! Sie gelten nicht nur Richtung Mark Bellingham, sondern auch gen Dortmund. Die Verantwortlichen müssen nämlich etwas dagegen machen.

Wird Jobe Bellingham bald mehr Spielzeit bekommen?

Sportdirektor Sebastian Kehl betonte nach dem Eklat um den Vater, dass es solche Szenen, als er die Innenräume betreten hat, nicht mehr geben wird. Doch das wird Mark Bellingham nicht einfach so akzeptieren. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen worden, was dem BVB sicherlich nicht gefallen wird.

Etwas Ruhe könnte einkehren, wenn Jobe Bellingham nun doch mehr Spielzeit von Kovac bekommen würde. Allerdings ist das Dortmunder Mittelfeld zu stark, der Konkurrenzkampf ist gewaltig. Da hat der 19-Jährige kaum eine Chance.

Deshalb gibt es auch schon erste Gerüchte, dass er im Winter schon wieder gehen könnte. Konkretes Interesse gibt es nicht, aber sollte es so weiterlaufen, ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis die Spekulationen losgehen.