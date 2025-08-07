BVB schaut in die Röhre! Transfer endgültig vom Tisch

Es scheint, als nehme das BVB-Transferfenster so langsam Fahrt auf. Nach der Verpflichtung von Jobe Bellingham warten die BVB-Fans sehnsüchtig auf weitere Verstärkungen. Mit Fabio Silva und Carney Chukwuemeka könnten diese schon bald kommen.

Doch ein Transfer wiederum ist jetzt gänzlich vom Tisch. Lange hielten sich Gerüchte, dass der BVB an Ardon Jashari interessiert sei. Doch jetzt schaut Borussia Dortmund in die Röhre.

BVB verpasst Transfer

Das Mittelfeldjuwel hat offiziell bei der AC Mailand unterschrieben. Jashari wechselt nach langen und zähen Verhandlungen für 39 Millionen Euro, Bonuszahlungen inklusive, nach Mailand.

Transferexperte Fabrizio Romano bestätigt außerdem noch einmal, dass sich Mailand gegen viele Konkurrenten durchsetzen musste – unter anderem immer wieder gegen den BVB. Doch Jashari soll sich früh entschieden haben und sagte allen anderen Vereinen ab – er wollte nur nach Mailand.

Andere Positionen im Vordergrund

Ob der BVB bei dieser Summe allerdings überhaupt die Verhandlungen intensiviert hätte, scheint fraglich. Schließlich verpflichtete man mit Bellingham gerade erst einen Mittelfeldspieler für 30 Millionen Euro. Ob Schwarz-Gelb eine sogar noch größere Summe für die gleiche Position gezahlt hätte, bleibt zweifelhaft.

Denn die Prioritäten des BVB liegen zurzeit vor allem in der Offensive. Allen voran soll noch ein Backup für die Sturmspitze her und ein Kreativspieler auf der Zehn. Ein weiterer Mittelfeldspieler wäre zurzeit eher ein Luxusproblem. Mit Jobe Bellingham, Felix Nmecha, Marcel Sabitzer, Emre Can, Salih Özcan und Pascal Groß hat Niko Kovac mehr als genug Auswahl auf der Jashari-Position. Der Trainer selber sprach bereits von einem Überangebot in der Zentrale.