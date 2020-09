BVB vor nächstem Transfer-Coup! DIESES Supertalent ist schon in Dortmund

Schlägt Borussia Dortmund doch noch mal auf dem Transfermarkt zu?

Nach den Verpflichtungen von Jude Bellingham, Thomas Meunier und Reinier teilten die Bosse des BVB zunächst mit, dass sie eigentlich nicht mehr händeringend nach Verstärkungen suchen. Nun steht allerdings ein weiterer Transfer unmittelbar bevor.

Borussia Dortmund: Kommt Jamie Bynoe-Gittens?

Nach Informationen der „Ruhr Nachrichten“ befindet Jamie Bynoe-Gittens sich bereits in Dortmund, um mit dem BVB letzte Vertragsdetails zu klären. Der 16-jährige Flügelstürmer spielt derzeit noch für die A-Jugend von Manchester City.

Die „Citizens“ hätten den hochtalentierten Angreifer gerne behalten. Auch andere europäische Schwergewichte wie Paris Saint-Germain oder Real Madrid sollen an dem 16-Jährigen interessiert gewesen sein. Doch offenbar schlug der BVB der europäischen Konkurrenz mal wieder ein Schnippchen.

Warum Bynoe-Gittens wohl von Borussia Dortmund überzeugt ist: Der Engländer sieht genau, welche hervorragende Entwicklung andere junge Spieler in den vergangenen Jahren beim BVB nahmen.

Das beste Beispiel ist Jadon Sancho, der 2017 ebenfalls aus der Jugend von Manchester City zu Borussia Dortmund gewechselt war und sich seitdem zu einem der begehrtesten Spieler der Welt entwickelte. Einen ähnlichen Weg könnte Jude Bellingham gehen, der in diesem Sommer von Birmingham City zum BVB kam und gleich in seinen ersten Spielen überzeugt.

--------------

Mehr zu Borussia Dortmund:

-------------

Bynoe-Gittens vorerst in der U19

Bynoe-Gittens soll allerdings zunächst in der U19 von Borussia Dortmund spielen und erst später in die Profimannschaft integriert werden. Ähnlich war der BVB bei Giovanni Reyna vorgegangen. Der Mittelfeldspieler kam im Sommer 2019 im Alter von 16 Jahren aus der Jugendakademie vom New York City FC zu Borussia Dortmund und spielte vorerst in der U19, ehe er in der vergangenen Rückrunde dann auch regelmäßig bei den Profis des BVB mitmischte. (dhe)