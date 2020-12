BVB: Insider enthüllt Details zu Sancho-Poker – DIESER Satz wird den Fans gar nicht gefallen

Jadon Sancho ist einer der großen Stars bei Borussia Dortmund. Der Engländer ist erst 20 Jahre jung, aber bereits eine feste Größe beim BVB. Geboren wurde er am 25. März 2000 in London. Seine Karriere begann er 2007 in der Jugend des FC Watford.

Geht er oder bleibt er? Diese Frage stellten sich alle BVB-Fans den Sommer über hinweg. Die Rede ist von Jadon Sancho, der ständig mit Manchester United in Verbindung gebracht wurde.

Offenbar stand der Transfer auch näher vor dem Abschluss als bisher bekannt. So verrät es jetzt jedenfalls Transfer-Experte Fabrizio Romano. Dabei fällt auch ein Satz, der den BVB-Fans überhaupt nicht gefallen wird.

BVB: Sancho-Transfer stand offenbar kurz bevor

Der mögliche Wechsel von Jadon Sancho zu Manchester United bestimmte im vergangenen Sommer die Schlagzeilen rund um Borussia Dortmund. Mehrfach wurde vermeldet, dass der Deal schon kurz vor dem Abschluss sei. Jadon Sancho habe sich für einen Wechsel entschieden. Was wirklich passierte, blieb allerdings ein gut gehütetes Geheimnis

„Er war wirklich nur einen Schritt davon entfernt, Borussia Dortmund in diesem Sommer zu verlassen“, behauptet nun der bestens vernetzte Transfer-Journalist Fabrizio Romano im „Que Golazo Podcast“ von „CBS Sports“.

„Manchester United stand tatsächlich kurz davor, ihn für 100 Millionen Euro zu verpflichten“, so Romano, der weiter sagt: „Es war alles in die Wege geleitet, der Deal platzte aber in den letzten Zügen.“ Der BVB habe seine Pläne geändert, obwohl Sancho bereits eine Einigung mit United erzielt habe.

Dieser Satz lässt die BVB-Fans zittern

Jadon Sancho blieb schließlich in Dortmund, doch das ganze Transferwirrwarr scheint sich noch bis heute auszuwirken. Der 20-Jährige konnte in dieser Spielzeit noch nicht an die Leistungen der Vorsaison anknüpfen.

Bleibt Jadon Sancho bei Borussia Dortmund? Foto: imago images/Laci Perenyi

Trotzdem werden die BVB-Fans hoffen, dass der Englänger noch lange bei ihnen bleibt. Fabrizio Romano macht da aber wenig Hoffnung: „Ich erwarte im nächsten Sommer, dass Jadon Sancho den BVB verlässt und in die Premier League zurückkehrt.“

Allerdings muss das Ziel nicht unbedingt Manchester United heißen. Möglich wäre auch ein Wechsel zum FC Liverpool oder dem FC Chelsea. Mit beiden Klubs versteht sich der BVB offensichtlich auch besser als mit United. (fs)