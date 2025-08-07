Kehl verpasst idealen BVB-Transfer! Star jetzt zur Konkurrenz?

Sebastian Kehl hat bestätigt, dass der BVB auf dem Transfermarkt noch aktiv werden möchte. Der Fokus liegt dabei auf der Offensive. Ein Backup für Guirassy und ein Kreativspieler für die Offensive sollen noch verpflichtet werden.

Doch der BVB sollte auch die Innenverteidigung nicht außer Acht lassen. Nico Schlotterbeck wird bis Oktober ausfallen – und Schwarz-Gelb plant überwiegend mit einer Dreierkette. Um gut aufgestellt zu sein, wäre ein Innenverteidiger dringend nötig – und der ideale Kandidat ist derzeit auf dem Markt verfügbar.

Idealer Verteidiger für den BVB auf dem Markt?

Er ist auf dem Markt, würde gerne wechseln und ist vergleichsweise günstig zu haben. Wieso schaltet sich der BVB nicht in das Rennen um Ko Itakura ein? Es gab in der Vergangenheit zwar lose Gerüchte, doch konkretes Interesse zeigt derzeit in der Bundesliga nur Eintracht Frankfurt.

Laut dem „kicker“ haben Ajax Amsterdam und Feyenoord Rotterdam bereits Angebote über zehn Millionen Euro für Itakura abgegeben. Gladbach lehnte jedoch ab, da sie wohl mindestens zwölf Millionen Euro verlangen. Eine Summe, die der BVB problemlos stemmen könnte.

Itakura zu Frankfurt?

Klar ist: Itakuras Vertrag läuft zur kommenden Saison aus. Zwölf Millionen Euro sind daher nicht gerade günstig. Dennoch könnte der BVB mit Itakura einen der solidesten Verteidiger der Bundesliga verpflichten. Er überzeugt durch ein konzentriertes Spiel, Ruhe am Ball, präzises Aufbauspiel und Torgefahr. In Dortmunds Dreierkette könnte er problemlos die zentrale Rolle übernehmen.

Bundesligainterne Transfers hat der BVB zuletzt selten erfolgreich abgeschlossen. Doch bei Itakura wäre das Risiko gering. Angesichts Schlotterbecks Verletzung und Niklas Süles inkonstanter Form der letzten Jahre scheint Ko Itakura eine ideale Alternative. Doch aktuell deutet alles darauf hin, dass die Spur heißer nach Frankfurt oder in die Niederlande führt als nach Dortmund.