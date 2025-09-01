Transfer-Paukenschlag um Ex-BVB-Flop: Da kann selbst Florian Wirtz nur staunen

Während der Deadline Day beim BVB wohl verhältnismäßig ruhig ablaufen wird, ist dafür in der Premier League ein Paukenschlag perfekt – dabei handelt es sich um einen ehemaligen Spieler von Borussia Dortmund, der den Erwartungen nicht gerecht werden konnte.

Die Rede ist von Alexander Isak, der von Newcastle United zum FC Liverpool wechseln wird. Das berichten mehrere Transferinsider übereinstimmend. Bei der Ablöse des Ex-BVB-Stars wird auch Florian Wirtz nur staunen können. Demnach soll die Summe zwischen 145 und 150 Millionen Euro liegen. Zum Vergleich: Der DFB-Star wechselte im Juni für 125 Millionen Euro zu den Reds.

Ex-BVB-Talent Isak wird Premier-League-Rekordhalter

Isak forcierte den Transfer selbst, indem er öffentlich Druck ausübte. Auf Instagram schrieb der Ex-BVB-Flop vor einigen Wochen noch: „Die Wahrheit ist, dass Versprechen gemacht wurden und der Klub meine Position schon lange kennt. Wenn Versprechen gebrochen werden und Vertrauen verloren geht, kann die Beziehung nicht weitergehen.“ Newcastle wies diese Aussagen zurück, verpflichtete jedoch mit Nick Woltemade vom VfB Stuttgart einen Ersatz für bis zu 90 Millionen Euro.

Der Wechsel beendet eine turbulente Transfergeschichte um Isak, der in seiner Karriere bereits mehrere Stationen durchlaufen hat. Vor drei Jahren wechselte er von Real Sociedad zu Newcastle, nachdem er bei Borussia Dortmund nicht den Durchbruch geschafft hatte. Nun krönt er seine Entwicklung mit dem Status eines Rekordtransfers in der Premier League.

Vom Dortmund-Flop zum Star der Premier League

Isak blühte in Newcastle auf und erzielte in der letzten Saison 23 Premier-League-Tore. Damit war er hinter Mohamed Salah der zweitbeste Torschütze der Liga und spielte eine Schlüsselrolle bei Newcastles Champions-League-Qualifikation. Diese Leistungen weckten das Interesse der Reds, die in diesem Sommer insgesamt 340 Millionen Euro in Transfers investierten, darunter neben Isak auch Hugo Ekitiké und Florian Wirtz.

Für Isak ist der Wechsel zu Liverpool der Höhepunkt einer Karriere, die nach seinem schwierigen Start beim BVB steil anstieg. Der Stürmer, der einst in Dortmund als großes Talent galt, hat sich inzwischen zu einem der gefragtesten Spieler der Fußballwelt entwickelt. Beim englischen Meister unterschreibt er Berichten zufolge einen Vertrag bis 2031.