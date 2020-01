BVB-Fans in Schockstarre: Hat Roman Bürkis neue Freundin wirklich DIESES Tattoo?

View this post on Instagram

Anzeige ⠀ „When water falls, it flies.“⠀ Optimist oder Pessimist? ⠀ Manche Dinge auf dieser Welt scheinen so weit entfernt, bis man den ersten Schritt wagt. ⠀ Manchmal fällt man hin, manchmal steht man wieder auf. Aber wieso nur manchmal? ⠀ Wieso nicht immer? ⠀ Das Wort „immer“ macht und manchmal Angst. ⠀ Aber wieso? ⠀ Und wieso fragen wir uns bei viel zu vielen Dingen: „wieso? Weshalb? Warum?“ ⠀ When water falls, it flies. When water falls, it flies. ⠀ Wir sollten die Dinge öfter positiv sehen, und selbst wenn sie “negativ” wären, sollten wir sie ins positive wenden - denn wieso können nicht auch wir wie ein Wasserfall einfach fliegen? ⠀ Einfach machen, einfach glauben und weniger hinterfragen. Denn egal was passiert, egal was du erlebst, ob für dich positiv oder negativ - es bringt dich IMMER weiter, es wirft dich NIE zurück, es lässt dich reifen und erfahren. ⠀ Denn auch wenn wir mal fallen, können wir fliegen, vielleicht sogar abfangen - aber niemals aufgeben 💯 ⠀ #quote