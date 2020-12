BVB: Ein Fan will einen Ex-Schalker beim BVB erkannt haben.

BVB: Fan will Kult-Schalker auf Trainingsgelände erkennen – Verein reagiert mit deutlicher Ansage

Dortmund. Nanu, hat sich da ein Fan mit dem BVB etwa einen Spaß erlaubt? Die Borussia forderte ihre Follower zu einem Ratespiel auf.

Unter all den richtigen Antworten, fand sich aber auch ein ziemlich kurioser Kommentar wieder. Für diesen hat der BVB eine eindeutige Botschaft.

BVB: Fan vertauscht Sancho mit Westermann

Was war passiert? In den sozialen Netzwerken, besonders auf Instagram, stehen die Dortmunder in regem Austausch mit ihren Anhängern. Immer wieder werden kleine Aktionen oder Fragerunden gestartet.

So auch dieses Mal. Anlässlich der kalten Temperaturen postete die Borussia ein Bild eines Spielers, welcher ziemlich dick eingepackt und nur wenig zu erkennen war. Der Verein wollte nun wissen, welcher seiner Spieler sich unter Mütze, Schal und Jacke versteckt.

Während viele Fans schnell dahinter kamen, dass es sich dabei um Flügelflitzer Jadon Sancho handeln müsse, schlich sich aber auch eine kuriose Antwort ein. So tippte ein Nutzer ausgerechnet auf Ex-Fußballprofi und Kult-Schalker Heiko Westermann.

Heiko Westermann spielte drei Jahre auf Schalke. Foto: imago images / Team 2

Westermann spielte zwischen 2007 und 2010 drei Jahre für die Königsblauen und erlangte darüber hinaus während seiner Zeit beim Hamburger SV Kult-Status in ganz Fußballdeutschland.

Dass es sich dabei um einen Spaß handelte, ist ziemlich offensichtlich. Jedoch stachelte der Name Westermann die Dortmunder wohl etwas an. „Wat?! Finger weg vom Alkohol!“, entgegnete der Klub in den Kommentaren und versah das Ganze mit einem lachenden Emoji.

Vorbereitung auf Frankfurt

Viele Fans feierten den ironischen Schlagabtausch und likten und kommentierten die beiden Posts fleißig weiter. Während der Verein auf Instagram etwas Heiterkeit verbreitet, bereiten sich Sancho und Co. auf dem Platz auf das nächste Ligaspiel vor.

Borussia Dortmund tritt bei Eintracht Frankfurt an und will nach der Niederlage gegen Köln wieder drei Punkte holen. Nicht dabei sein wird Sturmstar Erling Haaland. Dieser hatte nach seiner Verletzung aber eine Nachricht an alle Schwarzgelben >>> (mh)