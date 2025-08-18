Transfer offiziell! BVB verkündet es selbst

Der BVB hat bislang auf dem Transfermarkt für wenig Spektakel gesorgt. Einzig zu Beginn der Transferperiode konnte man mit Jobe Bellingham einen wahren Coup abschließen – doch seitdem herrscht Stillstand, zum Unmut der Fans.

Doch jetzt verkündet der BVB einen neuen Transfer – allerdings auf der Abgangsseite. Sebastien Haller verlässt offiziell Borussia Dortmund. Der Weg des Mittelstürmers führt zurück in die Niederlande.

BVB macht Transfer offiziell

„Mittelstürmer Sebastien Haller (31) verlässt Borussia Dortmund und schließt sich mit sofortiger Wirkung dem niederländischen Erstligisten FC Utrecht an“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung von Schwarz-Gelb.

+++ Ist es bald so weit? BVB vor wichtigem Deal +++

Für 31 Millionen Euro wechselte der Angreifer 2022 von Ajax Amsterdam zu Borussia Dortmund. Eine Geschichte, die sportlich allerdings nicht den erhofften Erfolg brachte. 41 Spiele absolvierte der 31-Jährige für Schwarz-Gelb. Dabei erzielte er 12 Tore und sechs Vorlagen. In den gemeinsamen Jahren musste er jedoch auch einen schweren Schicksalsschlag verkraften: eine Krebserkrankung.

Hallers Weg zurück nach Utrecht

„Sebastien hat hier eine besondere Geschichte geschrieben. Seine Krebserkrankung hat er mit beeindruckender Stärke bekämpft. Nun kehrt er nach Utrecht zurück – zu einem Verein, der ihm viel bedeutet und für den er in den vergangenen Monaten regelmäßig zum Einsatz gekommen ist. Wir wünschen Sebastien für die Zukunft alles Gute und vor allem Gesundheit“, sagt Sportdirektor Sebastian Kehl.

Hier mehr News für dich:

Eine Ablöse kassiert der BVB für den Mittelstürmer allerdings wohl nicht – im Gegenteil. Borussia Dortmund zahlt dem Ivorer offenbar sogar eine Abfindung, um sein enorm hohes Jahresgehalt einzusparen. Haller und der BVB – eine Geschichte, die sportlich nie ihr Glück fand.