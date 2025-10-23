Große Guirassy-Sorgen beim BVB! Wie reagiert Kovac jetzt?

Eigentlich war Serhou Guirassy beim BVB immer unumstritten. Doch plötzlich muss der Torjäger um seinen Platz bangen! Grund dafür: Sommer-Neuzugang Fabio Silva. Der Portugiese kam für stolze 22,5 Millionen Euro von den Wolverhampton Wanderers – und macht Dortmunds Top-Stürmer jetzt richtig Konkurrenz.

Silva nutzte bisher jede Joker-Chance und traf in der Champions League in Kopenhagen (4:2) erstmals für den BVB. Seine Auftritte beeindrucken Fans und Trainer gleichermaßen – und könnten Guirassy nun zum Verhängnis werden.

BVB-Stürmer steckt in einer Mini-Krise

Der Torjäger steckt aktuell in einer ungewohnten Flaute. In den letzten sechs Spielen traf Guirassy nur einmal – ungewöhnlich für den Knipser, der den BVB in dieser Saison schon so oft gerettet hat. Doch seine schwächere Phase hat Gründe.

Auch interessant: Absoluter Champions-League-Wahnsinn! Und der BVB ist mittendrin

Nach „Bild“-Informationen kämpft Guirassy seit Wochen mit hartnäckigen Oberschenkelproblemen. Die Schmerzen schränken ihn im Spiel deutlich ein. Immer wieder verliert er Zweikämpfe, hat Schwierigkeiten beim Passspiel und kann kaum Bälle behaupten. Eine kurze Pause könnte dem Angreifer helfen, wieder bei 100 Prozent zu sein.

Neuzugang drängt in die Startelf

Während Guirassy kämpft, nutzt Silva seine Chancen. Der portugiesische Nationalspieler bringt frischen Schwung in die Offensive. In fünf Joker-Einsätzen sorgte er stets für Tempo und Unruhe. Seine Schnelligkeit, Technik und Einsatzbereitschaft stechen sofort ins Auge – er läuft, ackert und gibt keinen Ball verloren.

Trainer Niko Kovac schwärmt: „Er ist ganz fleißig im Training. Sehr akkurat, sehr sauber in seinen Ausführungen, sehr mannschaftsdienlich. Fabio kommt immer mehr. Ich versuche, ihm immer mehr Minuten zu geben, weil er die auch verdient.“

Mehr Nachrichten für dich:

Silva scheint bei Borussia Dortmund angekommen und steht kurz vor seiner ersten Startelf-Chance. Beim Heimspiel am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) gegen Köln könnte er Guirassy erstmals verdrängen. Für Dortmunds Tor-Garantie wäre das ein klares Warnsignal – denn beim BVB wächst die Konkurrenz im Sturm gewaltig.