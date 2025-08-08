BVB-Star kriegt Hammer-Angebote aus Saudi-Arabien! Seine Reaktion spricht Bände

Seit nun schon mehreren Jahren sorgt Saudi-Arabien in Europa und auf der ganzen Welt für Aufregung. Talentierte Spieler und große Stars wechseln in den Wüstenstaat – und das für enorme Summen von Geld. Jetzt hat auch ein BVB-Star ein solches Angebot erhalten.

Serhou Guirassy gehörte in der vergangenen Saison zu den besten BVB-Spielern und ist dementsprechend auch heißbegehrt. Einige europäische Teams sollen schon an ihm dran sein, jetzt hat auch Saudi-Arabien angeklopft. Der Dortmunder Stürmer reagiert deutlich.

BVB-Star Guirassy erhält Saudi-Offerte

Dass Borussia Dortmund keine Horrorsaison erlebte und die Champions League noch verpasste, ist Serhou Guirassy zu verdanken gewesen. Der Angreifer erzielte 38 Tore und bereitete neun Treffer in der abgelaufenen Spielzeit vor. Kein Wunder also, dass der Leistungsträger ins Visier einiger Top-Klubs geraten ist.

Auch interessant: Ex-BVB-Coach Hyballa und Ex-Schalke-Talent mischen zusammen den US-Fußball auf

Besonders spannend: In Guirassys Vertrag war eine Ausstiegsklausel, die für viele Vereine nutzbar gewesen wäre. Allerdings ist sie soweit bekannt für diesen Sommer bereits abgelaufen. Real Madrid, der FC Barcelona, der FC Liverpool, Manchester City, Manchester United, der FC Chelsea und der FC Arsenal hätten Guirassy dem Vernehmen nach bis zum 30. Juni ohne ausdrückliches grünes Licht seitens des BVB für etwa 70 Millionen Euro verpflichten können.

Dazu kam es allerdings nicht. Gut auch für die Dortmunder: Guirassy fühlt sich bei seinem jetzigen Klub wohl. Da kann vermutlich auch Saudi-Arabien nichts anrichten. Dort erhielt der 29-Jährige jetzt einige Angebote.

Guirassy will bleiben

Wie „Sky“ berichtet, flatterten vor allem Offerten von Al-Hilal herein. Der Top-Klub soll sich intensiv um den BVB-Stürmer bemüht und ihm auch eine Gehaltsverdopplung in Aussicht gestellt haben. Die Reaktion von Guirassy: Er hat direkt abgelehnt und sich erst gar nicht konkreter damit auseinandergesetzt.

Mehr Nachrichten für dich:

Vielmehr will der Angreifer weiter in Dortmund auf Torejagd gehen und mit dem Revierklub Titel gewinnen. Das wird die Anhänger freuen, dass sich ein Spieler so sehr zu dem Verein bekennt. Ob er aber auch Titel mit Borussia Dortmund gewinnen kann, bleibt abzuwarten.