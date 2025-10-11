BVB-Horror vor Bayern-Duell: DAS kann Niko Kovac gar nicht gebrauchen

Sie ist bei den Fans unbeliebt, viele Trainer und Teams wollen sie auch nicht, aber ihnen sind die Hände gebunden: Es geht um die Länderspielpause. Denn die meisten Spieler bekommen keine Pause, müssen neben den Spielen mit dem Verein auch in der Nationalmannschaft ran. So ist es auch bei zahlreichen Profis des BVB der Fall.

In der Vergangenheit kehrten viele BVB-Stars angeschlagen oder sogar schwer verletzt zurück. Ausgerechnet vor dem Duell gegen den FC Bayern München nach der Länderspielpause gibt es jetzt große Sorgen bei Borussia Dortmund. Cheftrainer Niko Kovac kann das gar nicht gebrauchen.

BVB: Große Sorgen um Serhou Guirassy

Denn Topstürmer Serhou Guirassy ist angeschlagen von der Nationalmannschaft Guineas abgereist, das bestätigte der Verband. So heißt es, dass der Stürmer „mit Genehmigung des Trainerstabs“ vom Nationalteam abreiste und nach Dortmund zurückkehrt. Laut des Statements sei der Angreifer „körperlich stark angeschlagen“ und reiste nur „aus Liebe zu Guinea und aus Respekt vor dem Trainerstab“ überhaupt an.

Beim 2:1-Sieg gegen Mosambik saß der 29-Jährige über 90 Minuten auf der Bank und wird auch das WM-Qualifikationsspiel am Dienstag gegen Botswana verpassen. Die BVB-Fans sorgen sich jetzt: Fällt der Torjäger jetzt für das wichtige Spiel gegen den FC Bayern etwa verletzt aus?

Aktuell ist es noch unklar, ob Guirassy für das Topspiel gegen die Münchener am Samstag (18. Oktober, 18.30 Uhr) einsatzbereit ist. Vermutlich werden Untersuchungen in den kommenden Tagen in Dortmund Gewissheit geben können.

„Klassiker“ ohne Top-Torjäger?

Schon zuletzt musste der BVB gegen Mainz ohne Guirassy spielen. In der Champions League gegen Athletic Bilbao und RB Leipzig stand er dann den Dortmundern und Cheftrainer Niko Kovac wieder zur Verfügung. Aber nicht nur die Borussia hat Sorgen vor dem „Klassiker“.

Bayerns Harry Kane verpasste das Spiel Englands gegen Wales, nachdem er beim Sieg in Frankfurt einen Schlag auf den Knöchel bekommen hatte. Ob Kane für den Klassiker wackelt, ist unklar. Wenn es richtig blöd läuft, könnte es ein Topspiel ohne Top-Stürmer werden.