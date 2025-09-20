Nach Mega-Zoff: Bosse führen Gespräch mit BVB-Star

Es war ein spektakuläres Spiel. Der Champions-League-Kracher gegen Juventus Turin fühlte sich im Nachhinein für den BVB allerdings wie eine Niederlage an. Zu bitter war die Aufholjagd von Juventus Turin in den letzten Minuten zum 4:4-Ausgleich.

Doch abseits des spektakulären Ergebnisses sorgte auch eine skurrile Situation auf dem Platz beim BVB für Aufsehen. Serhou Guirassy und Ramy Bensebaini stritten sich auf offener Bühne um die Ausführung eines Elfmeters. Nach dem Spiel soll die Situation nochmals intern diskutiert worden sein.

BVB-Ärger wegen Guirassy

Es war klar sichtbar: Guirassy hatte den Elfmeter herausgeholt und wollte ihn sich als Mittelstürmer auch direkt nehmen. Doch dann war da auch noch Ramy Bensebaini, der für den Strafstoß vorhergesehen war. Nach längerem Hin und Her schnappte sich der Verteidiger den Ball und traf sicher vom Punkt.

Guirassy jubelte zwar im Anschluss mit, war aber sichtlich wütend. „Es war klar definiert, dass Ramy den Elfmeter schießen soll, falls wir einen bekommen“, sagte Kovac im Anschluss. Doch die Sicht des BVB-Stürmers konnte der BVB-Coach auch verstehen: „Er wollte ihn als Stürmer natürlich auch machen. Das ist ganz klar. So sind die Stürmer und das ist auch gut so.“

Bensebaini hat sich bewiesen

Kovac erklärte zudem: „Ramy hat ihn sicher reingemacht und Serhou hat sich gefreut. Wir haben uns alle gefreut. Alles ist in Ordnung. Da bleibt auch nichts hängen. Wir sind eine Mannschaft und die beiden verstehen sich sowieso sehr gut. Da gibt’s auch keine Nachwehen.“

Nach dem Spiel gab es, wie „Sky“ berichtet, dennoch Klärungsbedarf zwischen Guirassy und dem BVB. Der Stürmer soll in einem Gespräch mit Kovac und Sportdirektor Kehl weiterhin irritiert und aufgebracht gewesen sein und machte seine Position noch einmal klar. Doch Kovac hatte sich entschieden – nach dem verschossenen Elfmeter gegen St. Pauli wollte Trainer Kovac einen neuen Schützen. Und Bensebaini hat sich für diese Rolle beweisen können.