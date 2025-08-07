Bundesliga-Flop als Guirassy-Ersatz? Neuer Name für den BVB

Der BVB muss auf dem Transfermarkt noch aktiv werden. Auch Sportdirektor Sebastian Kehl bestätigte, dass Borussia Dortmund noch einmal tätig werden wird. Die Lücken im BVB-Kader befinden sich vor allem in der Offensive.

Der BVB sucht bekanntlich nach einem kreativen Offensivspieler. Doch der Kader von Schwarz-Gelb hat noch eine weitere große Baustelle. Es gibt keinen Spieler, der Serhou Guirassy in der Sturmspitze entlasten könnte. Ein spannender Name könnte jetzt genau diese Rolle übernehmen.

BVB braucht einen Guirassy-Ersatz

Mit Guirassy hat der BVB einen der Top-Stürmer Europas. Der 29-Jährige kam im vergangenen Sommer vom VfB Stuttgart und schlug sofort ein. Nach nur einem Jahr gehört Guirassy schon zu den Leistungsträgern. Doch der Stürmer hat keinen Ersatz.

+++ BVB-Entscheidung wohl gefallen: Kovac erteilt eine Transfer-Absage +++

Maxi Beier ist die einzige Sturm-Alternative. Allerdings ist der 22-Jährige keine echte Nummer neun und spielt lieber mit einem weiteren Stürmer an seiner Seite. Das Problem im BVB-Kader wurde auch im Testspiel gegen OSC Lille deutlich. Guirassy und Beier begannen zusammen im Sturm. Als beide zur Halbzeit ausgewechselt wurden, musste Julian Brandt die Position des Mittelstürmers übernehmen – eine Notlösung, die alles andere als ideal ist (hier mehr dazu).

Der BVB braucht dringend einen Backup für Guirassy. Dieser könnte in Belgien bei KRC Genk spielen und ist ein alter Bekannter der Bundesliga.

Arokodare als Lösung?

Tolu Arokodare erzielte in der vergangenen Saison in 45 Spielen 23 Tore und bereitete sieben weitere vor. Mit dieser starken Bilanz hat der Mittelstürmer das Interesse vieler Vereine auf sich gezogen. In den letzten Wochen gab es Gerüchte um Klubs wie Manchester United oder – innerhalb der Bundesliga – RB Leipzig. Doch auch für den BVB macht ihn seine Torquote äußerst interessant.

Arokodare ist mit seinen 1,97 Metern eine echte Kante. Er ist kopfballstark, kann Bälle festmachen und ist im Strafraum immer präsent. Trotz seiner physischen Statur hat er ein gutes Passspiel, verteilt Bälle effektiv und bringt seine Mitspieler ins Spiel. Häufig lässt er sich fallen, eröffnet das Spiel nach außen und sucht schnell den Weg zurück in den Strafraum.

Arokodare ist heiß begehrt und daher sicherlich nicht günstig. Laut „Transfermarkt“ wird sein aktueller Marktwert auf 17 Millionen Euro geschätzt. Das ist zweifellos viel Geld für einen Backup-Spieler. Doch der BVB tritt in drei Wettbewerben an, Guirassy war in der Vergangenheit immer mal verletzungsanfällig, und mit Arokodare, der erst 24 Jahre alt ist, könnte der BVB einen möglichen Ersatz für die Zukunft schon jetzt in Stellung bringen. Mit zehn – wenngleich erfolglosen – Bundesliga-Einsätzen für den 1. FC Köln, kennt der Nigerianer die Liga auch bereits. In der Saison 2020/21 lieferte er keine Torbeteiligung für die Kölner. Mit mehr Erfahrung und neuem Selbstvertrauen, sollte dies aber kein Hindernis für den BVB sein.