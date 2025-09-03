Hammer um Ex-Star perfekt! Hat der BVB eine große Chance verpasst?

Das Transferfenster ist für die Bundesliga seit dem 1. September geschlossen. Nachdem der BVB schleppend in die Transferphase gestartet ist und lange Zeit mit Jobe Bellingham nur einen neuen Spieler präsentiert hat, wurde Sebastian Kehl in den letzten Transfertagen noch einmal ordentlich aktiv.

Ein Name wurde vom BVB-Sportdirektor allerdings überhaupt nicht beachtet – und dieser hat jetzt bei einem anderen Verein unterschrieben. Die Chance, eine Klub-Legende zurückzuholen, ist damit verpufft.

Chance für den BVB vertan?

Das Transferfenster in der Türkei hat noch einige Tage länger geöffnet als in den anderen europäischen Ligen. Daher können insbesondere die türkischen Top-Teams noch einmal ihre Chance nutzen, Spieler zu verpflichten, die bislang keinen neuen Verein gefunden haben. Ein prominentes Beispiel der jüngeren Vergangenheit war Victor Osimhen. Sein Abschied aus Neapel war sicher, doch die europäischen Klubs konnten sich nicht einigen, sodass ihm am Ende nur noch die Türkei blieb – was dann letztendlich bei Galatasaray zu einer Erfolgsgeschichte wurde.

Galatasaray hat diese Chance jetzt erneut genutzt und mit Ilkay Gündogan einen weiteren Top-Spieler nach dem Deadline-Day der anderen europäischen Ligen verpflichtet. Die Konkurrenz im City-Mittelfeld war zuletzt riesig, sodass ein Abschied unausweichlich war. Kein Team hat zugegriffen und Galatasaray seine Chance gewittert hat. Doch wieso hat sich der BVB nicht gemeldet?

Gündogan hätte helfen können

Es gab keinerlei Gerüchte zwischen Gündogan und Borussia Dortmund – dabei hätte es so eine schöne Geschichte sein können. Schließlich ist Gündogan beim BVB regelrecht explodiert. Von 2011 bis 2016 trug der heute 34-Jährige das BVB-Trikot, gekrönt mit der Meisterschaft 2011/12. Dann folgte der große Schritt zu Manchester City, wo er auch zur Vereinsikone wurde.

Der BVB hat in diesem Transferfenster immer wieder nach Verstärkungen für das Mittelfeld gesucht, sowohl in offensiverer Position als auch defensiver. Der Vorteil bei Gündogan: Er kann beide Rollen übernehmen. Klar ist aber auch, dass es für den BVB nicht gerade typisch ist, bereits ältere Spieler zu verpflichten. Mit Hummels klappte eine Rückholaktion aber einst, vielleicht hätte es auch bei Gündogan funktioniert.