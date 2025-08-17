Große Ehre für Ex-BVB-Star! Borussia Dortmund macht es offiziell

Ab der Saison 2025/26 wird Kevin Großkreutz offiziell als BVB-Legende im Einsatz sein. Er übernimmt repräsentative Aufgaben für Borussia Dortmund und wird das schwarzgelbe Trikot bei Fan-Events sowie Sponsorenterminen vertreten. Auch Medienkontakte gehören künftig zu seinen Aufgaben, wodurch seine enge Verbindung zum Verein weiter wächst.

Borussia Dortmund: Große Ehre für Ex-Star

Großkreutz engagierte sich bereits in der Vergangenheit regelmäßig für Borussia Dortmund. Sein Einsatz bei Legendenspielen, Fanclub-Besuchen und PR-Aktivitäten war geprägt von großer Leidenschaft. Nun wird er diese Rolle in offizieller Funktion ausüben, was seine Bedeutung als Gesicht des Vereins unterstreicht.

„Borussia Dortmund ist und bleibt mein Verein und meine Heimat“, erklärt Großkreutz voller Stolz. Er betont die Ehre, die Farben Schwarzgelb in seiner neuen Funktion zu repräsentieren. Großkreutz verspricht weiterhin: „Für die Fans, den Verein und die Stadt werde ich immer alles geben.“

Die sportlichen Erfolge beim BVB

Der gebürtige Dortmunder spielte von 2009 bis 2015 für Borussia Dortmund. In 236 Einsätzen war er an 64 Toren direkt beteiligt. Großkreutz gewann mit dem Verein zwei Deutsche Meisterschaften, einen DFB-Pokal und stand im Champions-League-Finale 2013. Besonders seine kämpferische Art machte ihn bei den Fans unvergessen.

Auch nach seiner aktiven Zeit blieb Großkreutz Borussia Dortmund eng verbunden. Als treuer Fan, Unterstützer und Spieler der Legendenmannschaft vertritt er den Verein mit Stolz. Mit der offiziellen Ernennung zur BVB-Legende wird diese Verbindung nun in eine neue, offizielle Ebene gehoben. Großkreutz bleibt eine prägende Figur für Fans und Verein gleichermaßen.

