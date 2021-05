BVB: Gregor Kobel schon in Dortmund – Roman Bürki ausgerechnet im Visier von diesem Trainer?

Es hatte sich abgezeichnet, jetzt ist der Deal von Gregor Kobel auf der Schlussgerade. Der neue Keeper soll schon in Dortmund sein und dort beim BVB einen Vierjahresvertrag unterzeichnen, berichtet „Sport1“. Als Ablöse stehen 15 Millionen Euro im Raum, die Borussia Dortmund an den VfB Stuttgart überweisen wird.

Foto: imago images

BVB vor Kobel-Verpflichtung - was macht Bürki?

Doch der Deal dürfte wohl auch das endgültige Aus für Roman Bürki beim BVB besiegeln. Der Schweizer war unter Trainer Edin Terzic auf die Bank verbannt worden, konnte erst nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Marvin Hitz nochmal Werbung in eigener Sache machen.

Weitere Neuigkeiten rund um Borussia Dortmund:

Bürki wird nun von „Sport1“ mit dem AS Monaco in Verbindung gebracht. Hier ist ausgerechnet Ex-Bayern-Coach Niko Kovac Trainer. Der ehemalige Coach von Eintracht Frankfurt und Bayern München erreichte mit den Monegasen Platz drei in der abgelaufenen Saison. Die Champions League ist also über die Qualifikation in Reichweite.

Frankreich, aber auch Spanien, sollen Bürki reizen. Der 30-Jährige will nach wie vor international spielen, diese Aussicht bestünde beim AS Monaco. Auch die Ablöse, die laut übereinstimmenden Medienberichten bei rund fünf Millionen Euro liegen soll, wäre wohl keine große Hürde.

Roman Bürki ist beim BVB aufs Abstellgleis geraten. Foto: imago images

Laut „France Football“ soll sich Niko Kovac mehr Stabilität auf der Torwartposition wünschen. Die Nummer Eins Benjamin Lecomte wackelte vor allem zu Saisonbeginn, fing sich in der Rückrunde aber und kassierte nur 26 Gegentore in 26 Spielen.

Bürki und der BVB: zwischen Patzern und Weltklasseparaden

Bürki und der BVB - es war keine Liebesbeziehung. Nachdem der Berner 2015 aus Freiburg gekommen war, stand er immer wieder in der Kritik. Sportlich wechselten sich Weltklasseparaden mit dicken Patzern ab. Zuletzt sorgte der Schweizer für Kopfschütteln, als er den vereinseigenen Sponsor Eurowings verklagt haben soll, weil er trotz gültiger Tickets nicht ins Flugzeug nach Mallorca gelassen wurde. Er chartete daraufhin ein Privatjet und forderte anschließend von der Airline Schadensersatz. (ms)