Scouts waren vor Ort! Schnappt der BVB bei diesem Wunderkind zu?

Borussia Dortmund bleibt seinem Ruf als Talentschmiede treu. Nach Jadon Sancho, Erling Haaland und Jude Bellingham könnte bald das nächste Juwel im schwarz-gelben Trikot glänzen. Der BVB soll laut einem Bericht aus Brasilien ein heißes Auge auf ein Offensivtalent aus der Serie A geworfen haben.

Bei der 1:2-Niederlage von Hellas Verona gegen Inter Mailand saßen laut „ESPN Brasil“ gleich mehrere Scouts des BVB auf der Tribüne. Ihr Fokus galt Giovane, einem 21-jährigen Offensivspieler aus Brasilien, der mit seinem Treffer gegen den italienischen Meister auf sich aufmerksam machte.

BVB beobachtet Serie-A-Shootingstar

Der Linksfuß gilt als einer der spannendsten jungen Spieler der italienischen Liga. In zehn Serie-A-Partien sammelte Giovane bereits vier Torbeteiligungen – eine beachtliche Quote für sein Alter. Beim BVB soll man von seinem Tempo, seiner Technik und seinem Mut im Eins-gegen-Eins begeistert sein.

Doch Dortmund ist nicht allein im Rennen. Auch der AC Mailand beobachtet Giovane genau. Hellas Verona weiß um das große Interesse und hat die Ablöse angeblich schon festgelegt: 30 Millionen Euro. Eine Summe, die den BVB durchaus fordern würde – aber nicht völlig unrealistisch erscheint.

Für die Dortmunder wäre Giovane der nächste Schritt in ihrer bewährten Transferstrategie. Junge, hungrige Spieler entwickeln, auf höchstem Niveau fördern – und später mit Gewinn verkaufen. Dieses Modell hat dem BVB in den vergangenen Jahren sportlich wie finanziell großen Erfolg gebracht.

Bekommt Dortmund den Zuschlag?

Giovane besitzt bei Hellas Verona noch einen Vertrag bis 2029. Der Klub sitzt also am längeren Hebel. Doch Dortmund gilt bekanntlich als gutes Sprungbrett für junge Stars mit Ambitionen. Sollte der Brasilianer tatsächlich wechseln, könnte er in der Bundesliga seinen nächsten Karriereschritt machen.

Mit Giovane hätte der BVB erneut ein Talent im Visier, das perfekt ins Dortmunder Beuteschema passt: jung, offensivstark, entwicklungsfähig. Ob die Schwarz-Gelben am Ende wirklich zuschlagen, bleibt abzuwarten – doch eines ist klar: In Sachen Talente hat Dortmund einmal mehr den richtigen Riecher.