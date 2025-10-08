Drama pur für den BVB! Den Schock gibt es in der Nachspielzeit

Fortuna Köln bleibt auch am 11. Spieltag der Regionalliga West ungeschlagen. Beim 2:2 gegen die U23 des BVB retteten die Kölner den Punkt in allerletzter Sekunde. Für die Dortmunder hingegen war es ein bitterer Nackenschlag, nachdem sie lange wie der sichere Sieger aussahen.

BVB-Traumstart reicht am Ende nicht

Der BVB wollte beim Tabellenführer eine Serie von vier Partien ohne Niederlage fortsetzen – und sah zur Pause wie der klare Gewinner aus. Jordi Paulina sorgte mit seinem Doppelpack (21., 37. Minute) für eine solide 2:0-Führung, die den Dortmundern beste Aussichten bescherte.

Doch Fortuna Köln kam stark aus der Kabine. Tom Geerkens brachte den Tabellenführer in der 51. Minute mit einer wunderschönen Direktabnahme auf 1:2 heran. Der Gastgeber drängte anschließend auf den Ausgleich, jedoch wehrte der BVB den Kölner Druck zunächst erfolgreich ab.

Schock in der Nachspielzeit

Die Schlussphase war völlig verrückt: In der siebten Minute der Nachspielzeit verlängerte Enzo Wirtz einen Ball auf Joker Timo Bornemann. Der blieb eiskalt und stellte mit seinem Treffer den 2:2-Endstand her. So bleibt Fortuna Köln acht Spiele in Folge ungeschlagen, und der BVB verpasste erneut den Sprung in die Spitzengruppe.

Für den BVB bleibt immerhin die Erkenntnis, dass es das vierte Spiel in Folge ohne Niederlage war. Weiter geht’s nach der Länderspielpause mit einem Duell gegen Aufsteiger Velbert (18. Oktober). Dort wollen die Dortmunder wieder einen vollen Erfolg einfahren, um Platz neun schnell hinter sich zu lassen.