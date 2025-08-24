Bitteres BVB-Bundesliga-Debüt für Mane – die Konsequenzen könnten brutal sein

Filippo Mane war zweifelsohne die tragische Figur des Saisonauftakts beim BVB! Der 20-Jährige geriet in der Schlussphase in den Mittelpunkt, als er einen Elfmeter verschuldete und mit Rot vom Feld flog (hier liest du mehr darüber). Der Ausgangspunkt für die späte St. Pauli-Wende.

Klar ist damit: Beim nächsten Spiel des BVB gegen Union Berlin (Sonntag, 31. August, 17.30 Uhr) wird Mane nur von der Tribüne aus zusehen dürfen. Doch die Konsequenzen könnten für das Juwel noch bitterer sein.

BVB: Rutscht Mane komplett raus?

Zunächst muss das zuständige Sportgericht des DFB bestimmen, wie lange Mane für sein Vergehen gesperrt wird. Ein Spiel wird es mindestens sein, wenn nicht sogar zwei. Denn auch wenn dank VAR-Einsatzes viel über die Szene diskutiert wurde – letztlich handelte es sich um das klare Verhindern einer Torchance und eine folgerichtige rote Karte.

++ Auch spannend: Borussia Dortmund bekommt die Quittung – Niko Kovac steht vor einer Mammut-Aufgabe ++

Wenn Mane seine Sperre abgesessen hat, dürfte sich die personelle Situation in der Abwehr des BVB deutlich verändert haben. Frühestens nach der Länderspielpause wäre der Italiener gegen Heidenheim wieder spielberechtigt.

Bis dahin soll Kapitän Emre Can auf jeden Fall wieder fit sein. Und wenn er fit ist, ist er in der Dreierkette auch gesetzt. Zudem soll in Kürze noch ein neuer Innenverteidiger von Chelsea London vorgestellt werden (hier mehr dazu erfahren). Auch er könnte sich als Soforthilfe vor Mane einsortieren. Die Aussicht auf weitere Einsätze nach der Sperre: mau.

Kovac vor wichtiger Entscheidung

Zuletzt war Mane in die Startelf gerutscht, weil Trainer Niko Kovac angesichts der dünnen Personalsituation nichts anderes übrig bliebt. Schließlich fehlen auch Niklas Süle und Niko Schlotterbeck noch immer.

Manes Leistungen nur auf die rote Karte zu reduzieren, wird den Auftritten in Liga und Pokal zwar auch nicht gerecht. Doch es ist nicht von der Hand zu weisen, dass er ohne große Erfahrung seine Probleme im Spiel des BVB hatte.

Weitere Nachrichten gibt es hier:

Wenn Mane wieder spielen darf, steht Kovac vor einer wichtigen Entscheidung. Schenkt er dem Youngster weiter Einsatzzeiten, damit er lernen kann – oder rückt Dortmunds Nummer 39 nach nur zwei Spielen wieder in den Hintergrund?