Borussia Dortmund – Feyenoord Rotterdam im Live-Ticker: Wie schlägt der BVB sich im zweiten Samstags-Test?

Der BVB testet am Samstagnachmittag gleich doppelt. Um 16.45 Uhr kommt es zur Partie Borussia Dortmund – Feyenoord Rotterdam.

Beim Aufeinandertreffen von Borussia Dortmund und Feyenoord Rottderdam denken viele Fans des BVB sicher an das UEFA-Cup-Finale von 2002, das die Holländer im eigenen Stadion 3:2 gewonnen hatten.

Borussia Dortmund – Feyenoord Rotterdam im Live-Ticker

Das Spiel gegen den holländischen Spitzenclub ist der zweite Test des BVB am Samstagnachmittag. Bereits um 15.30 Uhr trifft Borussia Dortmund auf den MSV Duisburg (hier alle Highlights des Spiels).

Alle Infos zum Testspiel Borussia Dortmund – Feyenoord Rotterdam gibt’s hier im Live-Ticker!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Dortmund – F. Rotterdam -:- (-:-)

Tore:

-----------------

+++ MSV Duisburg - Borussia Dortmund: Hier alle Highlights des ersten BVB-Tests am Samstag +++

-----------------

16.21 Uhr: Schon im Winter-Trainingslager waren BVB und Feyenoord in einem Test aufeinandergetroffen. Im Süden Spaniens gewann Dortmund im Januar 4:2 gegen Rotterdam.

13.47 Uhr: Den größten Namen bei Feyenoord hat der Trainer. Dick Adovaat übernahm im April den Posten des Chefcoaches. Der 72-Jährige soll Rotterdam in der Eredivisie wieder einen Titel bescheren. In den vergangenen drei Jahren lief Feyenoord der Konkurrenz aus Amsterdam und Eindhoven weit hinterher.

11.18 Uhr: Das große Juwel im Team von Feyenoord Rotterdam ist Orkun Kökcü. Der 19-jährige Mittelfeldspieler gilt als Riesentalent und steht seit langer Zeit auf den Wunschzetteln großer europäischer Clubs. Im Juni gelang es Rotterdam, den Vertrag des Türken bis 2025 zu verlängern. Sollte Kökcüs Entwicklung weitergehen wie bisher, wird Feyenoord den Youngster in naher Zukunft vermutlich für eine dicke Ablöse verkaufen können.

8.51 Uhr: Borussia Dortmund und Feyenoord Rotterdam trafen bislang in drei Pflichtspielen aufeinander. Im UEFA-Cup-Finale 2002 gewann Feyenoord 3:2. In der Champions-League-Gruppenphase 1999 trennten BVB und Feyenoord sich in beiden Partien 1:1.

Freitag, 21. August, 7.24 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen bei unserem Live-Ticker zum Testspiel zwischen Borussia Dortmund und Feyenoord Rotterdam. An dieser Stelle versorgen wir dich mit allen Infos rund um die Partie.