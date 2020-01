Borussia Dortmund – Feyenoord Rotterdam im Live-Ticker: Haaland-Debüt beim BVB?

Am Samstagmittag steigt in Marbella das Testspiel Borussia Dortmund – Feyenoord Rotterdam.

Der Kick zwischen Borussia Dortmund und Feyenoord Rotterdam ist der erste von zwei Testpartien des BVB am Samstag. Um 17 Uhr bestreitet die Mannschaft von Trainer Lucien Favre einen weiteren Test gegen den FSV Mainz.

Borussia Dortmund – Feyenoord Rotterdam im Live-Ticker

Kann der BVB nach dem 0:0 gegen Lüttich am Dienstag diesmal einen Sieg einfahren?

Alle Infos zum Spiel Borussia Dortmund – Feyenoord Rotterdam im Live-Ticker!

20.43 Uhr: Lucien Favre hat in den kommenden Monaten beim BVB ein zentrales Ziel. "Wir wollen in der Rückrunde viel besser spielen als in der Hinrunde", sagte der Coach bei BVB-TV im Gespräch mit Norbert Dickel. Mit 30 Punkten nach 17 Spielen liegt Borussia Dortmund auf dem 4. Tabellenplatz - sieben Punkte hinter Tabellenführer RB Leipzig und drei Zähler hinter dem FC Bayern.

19.09 Uhr: Die beiden Spiele gegen Rotterdam und Mainz am Samstag bilden für Borussia Dortmund die Generalproben vor dem Rückrunden-Start am Samstag der kommenden Woche. Dann ist der BVB um 15.30 Uhr beim FC Augsburg zu Gast.

17.29 Uhr: Die BVB-Fans hoffen inständig, dass sie Erling Haaland heute zum ersten Mal in einem Spiel bestaunen können. Der Star-Neuzugang hatte in den ersten Tagen des Trainingslagers in Marbella individuell trainiert und gehörte am Dienstag beim 0:0 gegen Standard Lüttich nicht zum Kader. Gut möglich, dass der Norweger am Samstag entweder um 12 Uhr gegen Feyenoord oder um 17 Uhr im Spiel gegen Mainz zum Einsatz kommt. „Ich hoffe, dass ich spielen kann“, sagt Haaland am Freitag: „Die Trainingswoche war gut. Die Jungs und der Staff sind alle sehr nett.“

15.02 Uhr: Feyenoord spielt bisher eine überschaubar erfolgreiche Saison. In der Liga läuft Rotterdam der Konkurrenz meilenweit hinterher. Nach 18 Spieltagen liegt Feyenoord mit 31 Punkten auf dem 5. Platz – hinter Ajax (44), Alkmaar (41), Eindhoven (34) und Willem II (33).

11.47 Uhr: Der Star im Team von Trainer Dick Advocaat ist Kapitän Steven Berghuis. Der 28-jährige Angreifer ist mit elf Treffern in 17 Ligaspielen der Toptorschütze bei Feyenoord.

9.39 Uhr: In Pflichtspielen trafen Borussia Dortmund und Feyenoord Rotterdam bisher drei Mal aufeinander. In der Gruppenphase der Champions League 1999/2000 endeten beiden Partien 1:1. Und im UEFA-Cup-Finale 2002 gewann Feyenoord im heimischen Stadion 3:2.

Freitag, 10. Januar, 8.21 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Testspiel zwischen Borussia Dortmund und Feyenoord Rotterdam. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund um die Partie.