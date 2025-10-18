BVB: Es wird konkreter! Transfer-Flirt vor Dortmund-Wechsel?

Borussia Dortmund bleibt seiner Philosophie treu: Junge Talente entdecken und fördern. Dieses Mal rückt wieder ein Spieler des FC Barcelona ins Visier der Schwarz-Gelben – und zwar Mittelfeld-Juwel Guille Fernandez. Der 17-Jährige steht weiterhin hoch im Kurs beim BVB.

BVB begeistert von Fernandez‘ Potenzial

Bereits im Sommer zeigte der BVB Interesse am spanischen U19-Nationalspieler, kam jedoch nicht zum Zug. Fernandez entschied sich für einen Verbleib in Barcelona. Trotzdem verliert der BVB das Supertalent nicht aus den Augen, wie die „Bild“ berichtet. Der Jugendspieler könnte genau der richtige Baustein für die Zukunft der Borussen sein.

Mit seiner aktuellen Situation bei den Katalanen ist Fernandez allerdings unzufrieden. Profiminuten? Fehlanzeige. Trotz seiner technischen Klasse wartet der Rechtsfuß weiterhin auf sein Profi-Debüt. Das geöffnete Transferfenster im kommenden Sommer könnte für den BVB die entscheidende Chance sein, den Youngster nach Dortmund zu locken.

Gute Argumente für den Dortmund-Wechsel

Nicht nur die sportliche Perspektive macht den Revierverein für Fernandez attraktiv. In der Vergangenheit schafften Spieler wie Erling Haaland oder Jude Bellingham in Dortmund den Durchbruch. Die Familie des Spielers weiß offenbar um die Erfolgsstories, die der BVB vorweisen kann.

Fernandez’ Vertrag in Barcelona läuft noch bis 2027 – eine lange Zeit, aber auch nicht endlos. Schon im Sommer 2024 könnte Barca gezwungen sein, den Teenager für eine angemessene Ablösesumme ziehen zu lassen. Da die Borussia immer wieder als Sprungbrett gesehen wird, könnten die Chancen auf einen Wechsel gut stehen.

Die Borussia bleibt ihrer klaren Strategie treu: Talente entwickeln und gestandene Stars formen. Ob Guille Fernandez sich dieser Erfolgsgeschichte anschließt, wird sich zeigen. Fakt ist: Der BVB hat erneut bewiesen, dass er nicht nur national, sondern auch international auf der Suche nach spannenden Perspektivspielern ist.