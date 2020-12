BVB-Star postet privates Foto mit Freundin – pikantes Detail fällt direkt auf

Spielfrei in der Bundesliga! Die BVB-Stars feierten Weihnachten – und manche ließen ihre Fans daran ein bisschen teilhaben. Ein Spieler postete gar ein pikantes Bild im Internet.

Er gehört zu den Gewinnern der bisherigen BVB-Saison: Felix Passlack. Dem 22-Jährigen gelang nach Leih-Stationen in Hoffenheim, bei Norwich City und bei Fortuna Sittard überraschend ein Comeback in Dortmund.

BVB-Star Felix Passlack feiert Weihnachten mit seiner Freundin

Immerhin zweimal stand Felix Passlack in der bisherigen Bundesliga-Saison von Borussia Dortmund schon in der Startelf, zudem kam er auf drei Einsätze in der Champions League. Gegen Freiburg gelang ihm am 3. Spieltag sogar sein allererster Bundesliga-Treffer.

Felix Passlack (links), hier neben Jude Bellingham. Foto: imago images / Nordphoto

Dabei hatten viele das Talent aus Bottrop schon abgeschrieben. Die meisten Beobachter rechneten damit, dass der Außenverteidiger im Sommer den Verein endgültig verlassen würde. Nun aber ist der U21-Nationalspieler wieder eine echte Option in Schwarz-Gelb.

Borussia Dortmund: Felix Passlack hat alles fest im Griff

Entsprechend gut gelaunt konnte Passlack nun auch Weihnachten feiern. Auf seiner Instagram-Seite postete er ein Foto von sich und seiner Freundin Hannah Robenek. Das attraktive junge Paar posiert auf dem Bild vor dem festlich geschmückten Weihnachtsbaum: Der Fußballer lächelt in die Kamera, seine Partnerin spitzt die Lippen und zeigt im Abendkleid viel Bein – und wenn man genauer hinschaut, erkennt man, dass Felix Passlack hier „alles im Griff hat“. Wie auf dem Platz hat er hinten alles gesichert. Ein ziemlich gewagtes Motiv für Weihnachten!

Schon im vergangenen Jahr zelebrierten die beiden das „Fest der Liebe" auf ihre Weise. Damals gab es einen Kuss vor dem Tannenbaum. Sie saß auf seinem Schoss, er schloss genüsslich die Augen.

Ob das Liebesglück die Karriere des BVB-Stars weiter beflügeln wird, zeigt sich ab dem 3. Januar. Dann nämlich empfängt die Borussia am 14. Spieltag den VfL Wolfsburg.