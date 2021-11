BVB: Ex-Schalke-Trainer urteilt über Hummels-Platzverweis – „Dunkelrot“

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Der Platzverweis von BVB-Star Mats Hummels war auch am Tag nach der Champions League-Pleite gegen Ajax Amsterdam in aller Munde.

Fast alle Experten waren sich einig – die Rote Karte für Mats Hummels war eine Fehlentscheidung. Ein Ex-Schalke-Coach hat da allerdings doch eine andere Meinung.

BVB: Neururer-Urteil über Hummels-Platzverweis verwundert

„Bei aller Wertschätzung für Mats Hummels und bei aller Fairness, die wir von ihm kennen: An der Mittellinie so hinzugehen und wie der Schiedsrichter sagen würde, 'billigend die Verletzung des Gegenspielers in Kauf zu nehmen', das ist Dunkelrot“, sagte Peter Neururer bei Sport1.

Laut dem früheren Schalke-Coach sei die Situation nur „glücklich abgelaufen“. „Wenn das Standbein stabil gewesen wäre, hätte Gott weiß was passieren können“, so das Argument des 66-Jährigen.

Hummels habe „keine Chance auf den Ball“ gehabt, so Neururer. „Die Aktion muss bindend Rot geben“, stellte Neururer klar.

Schiedsrichter-Experten widerlegen Neururer-Aussage

Nach der Einschätzung der Schiedsrichter-Experten von „Collinas Erben“ ist das aber Blödsinn. „Rot ist aus meiner Sicht viel zu hart. Hummels kommt zwar mit hohem Tempo und Risiko angerauscht, das rechte Bein ist in der Luft, der Ball wird nicht gespielt. Aber das Trefferbild und die Intensität sind nicht so hoch, dass sie einen Feldverweis rechtfertigen“, schreiben sie bei Twitter.

Sie stellten klar: „Es wird anhand des sogenannten Trefferbildes und der Intensität bewertet, was *ist* – und nicht, was *hätte sein können*. Ersteres lässt sich meist auch besser feststellen. Daran ändert sich auch nichts grundlegend, wenn der Gegner hochspringt und dadurch einem gesundheitsgefährdenden Treffer ausweicht. Bei Hummels' Einsatz gab das Trefferbild jedenfalls eigentlich keine Rote Karte her.“

Bei seiner persönlichen Einschätzung könnte Peter Neururer also möglicherweise die Schalke-Brille aufgesetzt haben.

Die Rote Karte von Hummels war nicht die einzige bittere Nachricht, die der BVB am Mittwochabend verkraften musste. Hier mehr dazu! (fs)