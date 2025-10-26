„Ihr seid doch verrückt“ – Fans machen BVB fassungslos

Borussia Dortmund sorgt schon jetzt für Weihnachtsstimmung – und das im Rekordtempo! Kaum war der Ticketverkauf für das große Weihnachtssingen im Signal Iduna Park gestartet, da waren die Karten auch schon vergriffen. Am 24. Oktober um Punkt 12 Uhr öffnete der BVB den Verkauf – nur eine Stunde später meldete der Klub: ausverkauft!

Die Nachfrage war riesig. Schon kurz nach Verkaufsstart bildeten sich lange Online-Warteschlangen, viele Fans gingen leer aus. Auf seiner Website bestätigte der BVB, dass sämtliche Tickets für das festliche Event am 30. November weg seien.

BVB: Alle Tickets schnell weg

Das traditionelle Weihnachtssingen im größten Stadion Deutschlands steigt am 1. Advent, einem Sonntag, um 16:30 Uhr. Laut Borussia Dortmund war die Terminwahl alles andere als einfach. Wegen der späten Bundesliga-Ansetzungen habe man lange planen müssen, erklärte der Verein. Schließlich entschied sich der BVB für den 30. November, um frühzeitig Klarheit zu schaffen und den Fans Planungssicherheit zu geben.

Wer eines der begehrten Tickets ergattern konnte, darf sich über faire Preise freuen. Kinder zwischen sieben und 17 Jahren sowie Menschen mit einem Behinderungsgrad ab 50 Prozent zahlten für Sitzplätze ab 6 Euro, Erwachsene ab 15 Euro. Für die Unterränge auf der West- und Osttribüne lag der Preis bei 20 Euro.

Borussia Dortmund ist begeistert

Auch Stehplätze waren heiß begehrt: Sie kosteten zwischen 7 und 9 Euro, barrierefreie Plätze gab es für 6 Euro. Wer es exklusiver mochte, konnte VIP-Tickets zwischen 110 und 169 Euro erwerben. Pro Person durften maximal sechs Karten bestellt werden – ein Versuch, den Andrang zumindest etwas zu steuern.

Auf der Plattform X zeigte sich der BVB selbst überrascht vom Ansturm: „Ihr seid doch verrückt! Das Weihnachtssingen ist bereits ausverkauft. Die Karten waren innerhalb einer Stunde vergriffen. Wir freuen uns auf Euch!“

Damit beweist Borussia Dortmund einmal mehr, wie stark die Bindung zwischen Verein und Fans ist. Das BVB-Weihnachtssingen verspricht schon jetzt ein echtes Gänsehaut-Erlebnis zu werden – festlich, emotional und mit schwarzgelber Leidenschaft.