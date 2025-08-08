Droht ein bitterer Transfer-Rückschlag? Konkurrenz buhlt um BVB-Flirt

Borussia Dortmund war bislang auf dem Transfermarkt wenig aktiv. Nach der Verpflichtung von Jobe Bellingham wurde es zunächst ruhig. Der BVB möchte dies aber bis zum 1. September ändern.

Ein heiß gehandelter Name ist Fabio Silva. Der Portugiese steht jedoch nicht nur beim BVB auf der Liste, sondern auch bei Bundesliga-Konkurrenten wie dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt.

BVB setzt Priorität auf Fabio Silva

Laut der „Bild“ haben sich die BVB-Verantwortlichen auf Silva als „Transferziel Nummer eins“ geeinigt. Geschäftsführer Lars Ricken, Sportdirektor Sebastian Kehl und Trainer Niko Kovac sollen bereits zusammen an einer Verpflichtung arbeiten. Auch „Sky“ berichtete vom Dortmunder Interesse und bestätigte ein Fünfjahresangebot, das Silva bereits vor neun Tagen erhalten haben soll.

Silva steht noch bis 2026 bei Wolverhampton Wanderers unter Vertrag, könnte jedoch für eine Ablöse von rund 20 Millionen Euro wechseln. Er wäre für den BVB als Backup für Serhou Guirassy vorgesehen, könnte aber auch als hängende Spitze agieren. Nach einer erfolgreichen Saison bei UD Las Palmas hofft Dortmund auf den Durchbruch des Torjägers.

Große Konkurrenz für den BVB im Poker

Auch andere Vereine kämpfen um Fabio Silva, darunter die AS Rom, Real Sociedad und der FC Villarreal. In der Bundesliga buhlen neben dem BVB auch RB Leipzig und der VfB Stuttgart um seine Dienste. Dennoch könnten die Chancen des BVB auf einen Zuschlag am höchsten sein, vor allem dank des Traditionsstatus des Vereins.

Silva wechselte 2018 für 40 Millionen Euro vom FC Porto nach Wolverhampton, konnte sich dort jedoch nicht durchsetzen. In 72 Pflichtspielen erzielte er nur fünf Tore und blieb häufig auf der Reservebank. Der Wechsel zum BVB könnte die perfekte Gelegenheit für seinen Neustart in einer Top-Liga sein.

Der BVB möchte mit Fabio Silva als neuen Angreifer seine Offensive verstärken. Ob sich Dortmund gegen die Konkurrenz durchsetzen kann, bleibt bis zur Wechselfrist spannend.

