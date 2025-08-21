Einigung erzielt! BVB-Transfer auf der Zielgeraden

Die letzten Tage des Transferfensters laufen – und insbesondere für den BVB sind sie entscheidend. Bislang gab es auf der Zugangsseite von Borussia Dortmund wenig Bewegung. Doch der Kader weist noch einige Lücken auf.

Eine davon soll jetzt aber geschlossen werden. Seit Beginn der Transferphase arbeitet der BVB daran, einen Backup für Serhou Guirassy zu verpflichten. Nach langen Verhandlungen ist eine Alternative für den Stürmer jetzt offenbar im Anflug nach Dortmund.

BVB: Stürmer im Anflug

Mit Fabio Silva von den Wolverhampton Wanderers stand schon seit Wochen fest, wen die BVB-Bosse als Backup für Serhou Guirassy auserkoren hatten. Jetzt gibt es die langersehnte Einigung – zumindest mit der Spielerseite.

+++ Transfer-Doppelschlag! BVB geht in die Offensive +++

Wie Transferexperte Florian Plettenberg berichtet, existiert zwischen dem BVB und Fabio Silva jetzt eine mündliche Einigung für einen Vertrag bis 2030. Dem Bericht zufolge ist der 23-jährige Stürmer bereit für den Medizincheck und das Abenteuer in Dortmund.

Guirassy-Ersatz erforderlich

Doch abgeschlossen ist der Transfer noch nicht. Nun sind die Clubs am Zug – eine vollständige Einigung steht noch aus. Wie „Sky“ berichtet, gibt es zwischen den Vereinen noch einige offene Punkte. Nach einer zuletzt gescheiterten Offerte des BVB scheinen die Verhandlungen jedoch wieder Fahrt aufgenommen zu haben.

Hier mehr News für dich:

Fabio Silva wäre für den BVB ein entscheidendes Puzzlestück. Mit Serhou Guirassy verfügt der Verein derzeit nur über einen echten Neuner im Kader. Sollte der Guinea einmal ausfallen, wäre ein Mittelstürmer wie Silva eine essenzielle Verstärkung für die Schwarz-Gelben. Nach Fabio Silva hat der BVB dann noch zwei weitere Baustellen: Ein Kreativspieler für die Offensive und ein Innenverteidiger. Also noch einiges zu tun für Sportdirektor Sebastian Kehl.