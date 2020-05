BVB-Star Erling Haaland gibt den Fans ein Versprechen: „Ihr müsst euch keine Sorgen machen“

Dortmund. Hinter Erling Haaland liegen schwierige Wochen. Der Stürmerstar von Borussia Dortmund konnte in der Corona-Pause lange Zeit nicht mit seinen Kollegen beim BVB trainieren – für einen Fußballer eigentlich undenkbar.

„Das Teamtraining ist unfassbar wichtig, um an der Beziehung zu seinen Mitspielern zu arbeiten“, erzählt Haaland im „Matchday Magazine“ des BVB.

BVB: Haaland brennt auf den Wiederbeginn

Gerade für einen Spieler wie ihn, der relativ neu in der Mannschaft ist, seien gemeinsame Einheiten mit allen Teamkollegen von großer Bedeutung. Darauf mussten Haaland und Co. jedoch wochenlang verzichten.

Manch ein Fan von Borussia Dortmund fragt sich daher, wie der BVB wohl aus der Pause kommen wird. „Ihr müsst euch keine Sorgen machen“, verspricht Haaland. Der Norweger und seine Kollegen hätten auch im Einzeltraining hart gearbeitet und wären bereit für den Re-Start der Bundesliga.

„Es war fantastisch, als wir die Bestätigung bekamen, dass es wieder losgeht“, so Haaland, der am Samstag sein erstes Revierderby bestreiten darf: „Ich wünsche mir natürlich, dass wir 81.000 Zuschauer im Stadion hätten. Nichtsdestotrotz freue ich mich wahnsinnig auf mein erstes Derby. Ich kann es gar nicht erwarten.“

„Der ganze Hype interessiert mich nicht“

Vor der Corona-Pause schoss Haaland sich mit einer Flut an Toren in die Herzen der BVB-Fans. In Deutschland und ganz Europa brach ein gewaltiger Hype um den 19-Jährigen aus. Doch der Stürmer lässt sich davon nicht beeindrucken.

„Natürlich freue ich mich darüber, dass meine Zeit bei Borussia Dortmund gut begonnen hat“, sagt er: „Aber der ganze Hype, der dann rundherum passiert, das interessiert mich nicht. Ich fokussiere mich auf meinen Job, und der besteht daraus, dass ich jeden Tag trainiere, um immer ein Stückchen besser zu werden.“

Im Hinblick auf den anstehenden Saison-Endspurt in der Bundesliga sagt Haaland: „Alles kann passieren. Es sind ja noch neun Spiele. Wir müssen jetzt Schalke schlagen und dann von Spiel zu Spiel schauen.“ (dhe)